В ночь на 19 декабря на исландском полуострове Рейкьянес началось сильнейшее за последние годы извержение вулкана, которое может полностью уничтожить соседний город Гриндавик, откуда еще в ноябре эвакуировали местных жителей. Старший научный сотрудник лаборатории фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии ИФЗ РАН, кандидат физико-математических наук Руслан Жостков рассказал RTVI о характерных особенностях извержения, оценил риски для авиасообщения и жителей страны, а также о том, какой опыт в этой области Россия может перенять у Исландии.

Какой вулкан извергается в Исландии?

Вулкан — это не всегда гора с дырой, из которой льет лава. Это бывает комплекс. Бывает так, что человек стоит на земле и не видит, где вулкан, хотя все вокруг него — это вулкан.

Например, на Камчатке, у кальдеры (котловине вулканического происхождения. — Прим. RTVI) вулкана Узон диаметр — 16 километров, это только кальдера вулкана. То есть, человек даже не догадывается, что стоит на вулкане, потому что он может представлять собой систему трещин, через которые магма может выходить на поверхность, превращаясь в лаву.

Тут ситуация похожа — нет такой горы, из которой льется лава. Есть трещина в земле, и к какой системе она относится — Фаградальсфьядля или Рейкьянеса — непонятно, потому что она находится как раз между этими системами. Я так понимаю, что именно поэтому исландские вулканологи не дают комментариев о том, какой именно вулкан извергается.

Есть ли прогнозы по завершению извержения?

По данным метеорологического бюро Исландии можно судить о том, что скорость извержения потихонечку затухает. Но эта информация была опубликована около 6 часов утра по Москве.

По последним данным, извержение начало затухать через четыре часа после своего начала. Затухнет ли оно в течение еще четырех часов или продлится еще много лет — неизвестно. Мы можем сделать догадку, а она окажется уже неправильной, так как события очень быстро развиваются.

Будут ли проблемы с авиасообщением из-за выбросов пепла?

По данным, которые я видел, пепла практически нет. Есть огромное количество пара, но пепла нет. То есть, для техники, для самолетов, для авиасообщения особых препятствий нет. Более того, аэропорт Рейкьявика вполне себе продолжает работать, насколько мне известно. По той информации, что у меня есть — все работает, но с некоторыми задержками.

Последствия для местных жителей

Исландия — место необычное, Огненный Остров. Там все совмещено — и горячая точка, которая питает это место магмой от ядра Земли, и еще срединно-океанический хребет туда подходит. То есть, в этом месте растет океаническая кора и есть множество трещин — это два фактора, которые складываются вместе.

Но если говорить о конкретно этом полуострове [Рейкьянесе], то не похоже, что такое извержение повлияет на всю страну. То, что четыре тысячи человек лишились или лишатся дома — это, конечно, трагедия. Но в рамках Европы или даже Исландии, это не такая большая проблема — их смогут обеспечить новым жильем и работой. Поэтому говорить о том, что настанет конец света, конечно же, неправильно.

Многочисленные эпицентры землетрясения и все эти извержения происходят на небольшом полуострове, который находится как бы с краю Исландии. Скорее всего, глобальных последствий для страны не будет. Какие-то курорты будут закрыты для посещения, хотя я вижу по новостям, что вопреки всему люди рвутся туда, чтобы поглядеть. Это, конечно, не очень хорошо.

С другой стороны, это может стать новой туристической изюминкой. Раньше если вы хотели посмотреть на текущую лаву, надо было ехать, например, на Гавайи, а теперь есть местечко поближе для Европы.

Чему учит эвакуация в Гриндавике?

Сейчас в Исландии проводится что-то вроде экстренного совещания, на котором, как я понимаю, прозвучала рекомендация переустроить город. Скорее всего, подразумевается, что его разберут и построят где-то в другом месте. Вулкан извергается рядом с этим городом, а сам город находится в бухте. Вулкан может стоять на высоте 200 метров над уровнем моря. Значит, жидкая лава может довольно далеко течь и затопить город. Есть способы бороться с лавой, но они возможны далеко не во всех ситуациях.

Поэтому, скорее всего, правительство примет решение не переселять людей обратно. Но давайте понаблюдаем, так как извержение может сейчас прекратиться, а, как показывает опыт, люди всегда возвращаются на свои прежние места обитания. Может быть, вопреки рекомендациям ученых они все равно наберутся смелости и приедут туда жить. А может быть, я, конечно, очень не хотел бы этого, извержение продлится так долго и так интенсивно, что этот город будет уничтожен.

Но я хотел бы отметить, что людей эвакуировали заранее, несмотря на то что в этом месте не было крупных извержений несколько веков. Почему? Потому что в Исландии очень хорошо развита сейсмологическая сеть, есть много сейсмостанций, работает служба срочных донесений, все оперативно обрабатывается. Специальные службы наблюдают за вулканической активностью, делают соответствующие рекомендации, вплоть до эвакуации жителей.

И в нашей стране есть тоже очень много мест — Камчатка, Кавказ, Крым — где необходимо развивать такие технологические сети. Поэтому нам надо перенимать опыт исландцев и тоже стараться сделать нашу страну лучше.