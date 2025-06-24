В Кировской области суд отправил под стражу 14-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 10-летнего мальчика, сообщает региональное управление Следственного комитета. Тело ребенка с множественными ножевыми ранениями в области груди, шеи и рук 21 июня нашли в лесу возле железнодорожной станции Просница под Кирово-Чепецком.

Кирово-Чепецкий районный суд заключил подростка под стражу на два месяца, тем самым удовлетворив ходатайство следствия, сказано в релизе. Обвинение в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК) ему предъявили накануне, 23 июня.

Уголовная ответственность за убийство и другие особо тяжкие преступления в России наступает с 14 лет. В качестве наказания несовершеннолетнему осужденному могут назначить не более 10 лет с отбыванием в воспитательной колонии (ч. 6 ст. 88 УК).

По версии следствия, подросток и его жертва вечером 21 июня были вместе в лесу около станции, где поссорились, и один набросился на другого с ножом на почве «внезапно возникшей личной неприязни». От полученных ранений мальчик умер на месте.

В тот же день в следственные органы поступило заявление о пропаже 10-летнего ребенка. На следующий день его тело обнаружила направленная на поиски следственно-оперативная группа.

«В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД России следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к смерти малолетнего 14-летнего подростка», — говорилось в сообщении областного СК.

Подозреваемого задержали. По требованию председателя СК Александра Бастрыкина ему был представлен доклад о ходе расследования.

Как рассказал местный портал «Город Ч», пропавшего ребенка помогали искать волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» и десятки жителей Кирово-Чепецкого района.

Задержанный подросток воспитывается в многодетной семье и состоит на учете у психиатра и в городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщила пресс-служба правительства Кировской области. Источник РЕН ТВ утверждает, что мальчика взяли на учет ПДН за бродяжничество. Кирово-Чепецкий портал «Pro Город» со ссылкой на собственные источники пишет, что отец подозреваемого несколько лет назад отсидел за убийство.

По словам собеседника РЕН ТВ, подросток признал вину, хотя в сообщениях СК об этом не упомянуто. На допросе он не смог внятно объяснить, почему напал на мальчика. По предварительной версии, между ними возник конфликт на бытовой почве. «КП — Киров» пишет, что погибший даже не был знаком с подростком. По сведениям источника РЕН ТВ, мальчик гулял с друзьями, когда 14-летний незнакомец позвал его в лес якобы «посмотреть электровелосипед». Оттуда подросток вернулся один, напугав друзей своего спутника так, что они убежали.

О пропаже мальчика в полицию сообщила его мать. Тело ребенка нашли между станцией Просница и деревней Единение, на нем было 16 ножевых ранений, утверждает собеседник телеканала.

В областном СК сообщили, что в рамках предварительного следствия дадут правовую оценку действиям или бездействию органов системы профилактики.