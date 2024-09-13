Дипломаты британского посольства в Москве занимались акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу, заявила в телеграм-канале официальный представитель МИД Россси Мария Захарова.

«Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов», — написала представитель ведомства.

По словам Захаровой, британское посольство вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями.

«Но важнее всего то, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а о подрывных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», — отметила она.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что шестеро сотрудников посольства Великобритании в Москве лишены аккредитации, так как в их действиях были найдены признаки разведывательно-подрывной работы.

ФСБ намерена добиваться досрочного прекращения командировок в Россию британских дипломатов, в действиях которых будут выявляться признаки разведывательно-подрывной работы. Также в пресс-службе ФСБ отметила, что после начала спецоперации в феврале 2022 года директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии был превращен в спецслужбу для нанесения поражения России.

Телеканал «Россия-24» показал кадры от ФСБ, согласно которым лишенные аккредитации сотрудники посольства Великобритании — это Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

По данным телеканала «Звезда», руководителем директората Восточной Европы и Центральной Азии британского МИДа является Мартин Харрис. Он, как отмечает «Звезда», до 2017 года возглавлял британскую резидентуру в Москве. В 2023 году он получил должность посла Великобритании в Киеве.