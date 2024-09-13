Шестеро сотрудников посольства Великобритании в Москве лишены аккредитации, так как в их действиях были найдены признаки разведывательно-подрывной работы. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На основании предоставленных ФСБ России документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Служба намерена добиваться досрочного прекращения командировок в Россию британских дипломатов, в действиях которых будут выявляться признаки разведывательно-подрывной работы.

Также в пресс-релизе ФСБ сказано, что ведомство получила документальные материалы, «свидетельствующих о координации Великобританией эскалации международной военно-политической обстановки».

«Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР), является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения», — пояснили в службе.

16 мая МИД России объявил персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла. Такие шаги стали ответом на действия британского правительства, которое объявило 8 мая о высылке российского военного атташе. Лондон считает его негласным офицером военной разведки. Э

то первый случай выдворения российского военного атташе из Великобритании со времен окончания холодной войны, отмечал The Guardian.