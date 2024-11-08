До 62 человек увеличилось число задержанных в Амстердаме, которых подозревают в нападении на израильских болельщиков после футбольного матча между местным клубом «Аякс» и «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом пишет Yet со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, пятеро пострадавших из-за нападения госпитализировали. До этого в МИД Израиля сообщили, что в инциденте пострадали минимум десять человек.

Также полиция Амстердама проверяет сообщения о возможном захвате израильтян в заложники и пропавших без вести. Пока правоохранители не смогли найти подтверждений этому.

Вместе с тем руководство армии обороны Израиля запретило полеты в Нидерланды всем военнослужащим ЦАХАЛ до дальнейшего распоряжения.

Также ЦАХАЛ отменил план по эвакуации граждан Израиля из Амстердама. До этого руководство армии сообщало о подготовке нескольких самолетов для немедленной отправки в Нидерланды. В экипаж должны были войти медицинские и спасательные бригады.

МИД Израиля принял решение, что глава ведомства Гидеон Саар отправится со срочным визитом в Нидерланды.

В то же время голландский премьер-министр Дик Схоф выступил с заявлением об «антисемитских нападениях на израильтян». Он назвал их «совершенно недопустимыми».

Власти Амстердама, в свою очередь, пообещали усилить контроль на улицах города. Они также заявили, что находятся в контакте с правительством Нидерландов, посольством Израиля и еврейской общиной города.

В ночь на 8 ноября, «Маккаби» проиграл «Аяксу» со счетом 0:5 в матче в рамках Лиги Европы. По данным Ynet, после окончания игры в соцсетях появились видео нападения на израильских фанатов в Амстердаме со стороны неизвестных в масках. Портал пишет, что у некоторых из нападавших были с собой палестинские флаги, они также скандировали лозунги.

МИД и Совет национальной безопасности Израиля рекомендовали израильтянам, находящимся в Амстердам, не покидать свои гостиницы. В Совете также попросили граждан Израиля, которые посещают общественные места в Нидерландах, не демонстрировать израильскую или еврейскую символику.