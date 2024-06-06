Правительство Германии разработало план на случай войны с Россией, пишет немецкое издание Bild. Накануне глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в ближайшие пять лет стране необходимо подготовиться к вооруженному конфликту.

По информации Bild, план получил рабочее название «Рамочная директива по общей обороне» и представляет собой переработанное руководство от 1989 года.

Согласно правительственному плану, в случае проведения военных действий должны быть предприняты следующие меры:

переброска войск НАТО через всю Германию на восточный фланг, к сосредоточенным там силам Бундесвера;

призыв граждан ФРГ в армию в любое время и возвращение воинской повинности;

запрет роспуска Бундестага на время ведения боевых действий;

превращение подвалов домов, подземных автостоянок и станций метро во временные убежища для населения;

срочная эвакуация отдельных районов Германии в случае необходимости, строго без разделения семей;

подготовка больниц к «внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени»;

нормирование продуктов питания Министерством продовольствия в случае дефицита из-за кризиса поставок

хранение пшеницы, ржи и овса в засекреченных местах, организованное правительством на случай нехватки продуктов;

создание аварийного резерва продуктов из риса, бобовых и сгущенного молока для обеспечения жителей крупных городов одним горячим обедом в день;

перевод компаний на производство товаров только для военных нужд;

обязательная работа граждан от 18 лет могут обязать работать на почте или в пекарнях, а также ухаживать за больными.

Как сообщал Der Spiegel, 5 июня в Бундестаге Писториус заявил, что к 2029 году страна должна быть готова к возможной войне. По его словам, президент России Владимир Путин не ограничится Украиной, и следующими его целями могут стать Грузия, Молдавия, а затем и страны НАТО.

Писториус подчеркнул , что первоочередными вопросами в подготовке страны к конфликту являются «финансы, материалы и кадры». По его словам, «в чрезвычайной ситуации Германии нужны смелые молодые женщины и мужчины, которые смогут защитить страну», для чего нужна «новая форма военной службы».

В конце мая Писториус заявил, что страна не будет возрождать временно отмененную в 2011 году всеобщую воинскую обязанность. По его словам, власти попытаются простимулировать молодых людей добровольно записываться на военную службу — например, через предложение бесплатной выдачи водительских прав.