Бывший заместитель министра транспорта России Игорь Чалик стал фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), сообщили «Известия» со ссылкой на три источника в силовых структурах. На допросе он частично признаю свою вину, но не согласился с предъявленной суммой ущерба в 4,2 млн рублей.

«Чалика силовики задержали в собственной квартире напротив Кремля. После следственных действий экс-замминистра доставили в Юго-западный следственный отдел на транспорте для допроса, а после поместили в изолятор временного содержания на 48 часов», — пишут «Известия».

В четверг, 27 февраля, следователи планируют обратиться в Дорогомиловский суд Москвы с ходатайством о заключении Чалика под стражу в СИЗО, сообщает издание.

Как пишут «Известия», 25 февраля в Москве прошли «масштабные» обыски по месту жительства Чалика, в Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации (ГосНИИ ГА), Росавиации и Минтрансе. Как пишет SHOT, квартира экс-замминистра, где проходили обыски, расположена на Софийской набережной на правом берегу Москвы-реки в районе Якиманки.

По данным следствия, во II и III кварталах 2024 года Чалик, занимая должность врио главы ГосНИИ ГА, «систематически» выписывал себе премии к зарплате, размер которой составлял 750 тыс. рублей. Чиновник включал себя в списки премированных и поощренных работников, а затем утверждал приказы о премировании, которые направлялись в бухгалтерию для выплаты, утверждают источники «Известий».

«Он самостоятельно определил размер своей премии в 740 тыс. рублей за апрель, май, июнь и сентябрь, а за июль — 1,2 млн рублей», — пишет издание.

Таким образом Чалик присвоил почти 4,2 млн рублей, принадлежащих ГосНИИ ГА, причинив особо крупный материальный ущерб предприятию, собственниками имущества которого являются Росавиация и Росимущество.

По словам источников издания, на допросе Чалик признал свою вину, но частично — он сознался в факте выписывания себе премий, но с предъявленной суммой ущерба в 4,2 млн рублей не согласился.

Официальной информации от правоохранительных органов о задержании Игоря Чалика не поступало.

По статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) Чалику грозит до десяти лет лишения свободы.

До 2010 года Игорь Чалик работал пилотом Сыктывкарского объединенного авиаотряда, а затем командиром летного отряда воздушных судов А-330 летного комплекса ОАО «Аэрофлот». С 2010 по 2011 год был заместителем гендиректора − директором департамента производства полетов авиакомпании. После этого вплоть до 2021 года Чалик проработал заместителем гендиректора — летным директором «Аэрофлота». 18 января 2021 года он стал заместителем министра транспорта России. В ноябре 2023 года его освободили от должности по причине истекшего срока служебного контракта. С декабря 2023 года он возглавил ГосНИИ ГА, где проработал до конца января 2025 год, пишут «Известия».

19 февраля сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Его заподозрили в растрате в особо крупном размере.