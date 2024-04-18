На фоне улучшения положения российских сил в зоне боевых действий на Украине страны Балтии всерьез занялись укреплением своей обороноспособности, пишет газета The Financial Times (FT). Государства Восточной Европы готовятся к атаке со стороны России, которая, по их мнению, может напасть вскоре после завершения конфликта на Украине.

В статье FT под названием «Балансирование Балтики перед угрозой со стороны России» говорится, что уже сейчас страны Балтии активно укрепляют и модернизируют восточную границу НАТО с Россией.

От предполагаемого нападения Москвы выстраивается «новая оборонительная линия», включающая в себя сотни укрепленных бункеров, склады для хранения противотанковых препятствий, колючую проволоку и бетонные блоки, пишет издание. По данным газеты, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия также установили заборы на своих участках границы с Россией и Беларусью.

Более того, возможное избрание Дональда Трампа на пост президента США также станет для стран Балтии толчком к усилению обороны, отметил один из высокопоставленных представителей оборонного ведомства европейской страны в беседе с FT. По его словам, Латвия, Литва и Эстония не напуганы намерением Трампа в случае прихода к власти сократить финансовую и военную поддержку членов НАТО со стороны США.

«Мы не так уж и обеспокоены. Мы скорее рассматриваем это как возможность подтолкнуть Европу к увеличению расходов [на оборону]», — приводит слова чиновника издание.

По мнению премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, после прекращения боев на Украине Россия не сможет так легко остановиться, когда народ «вооружен и обучен». Иначе, считает она, экономическая модель Москвы, заточенная сейчас на производство вооружения и оборону страны, «рухнет».

Глава Комитета по иностранным делам латвийского парламента Рихард Колс считает, что президент России Владимир Путин мечтает «стать лидером, который действительно бросит вызов НАТО, и оно развалится».

«Лидеры стран Балтии, которые рассматривали поражение России на Украине как лучший способ обеспечить свою безопасность, теперь видят, что ход конфликта меняется в лучшую для Москвы сторону. Региональные лидеры рассматривают три балтийские страны как место, где воодушевившийся Путин может попытаться проверить единство и решимость альянса с помощью дестабилизирующих провокаций или даже прямого нападения», — говорится в статье FT.

Латвийский военный деятель Янис Кажоциньш видит два возможных сценария поведения России по отношению к странам НАТО в ближайшей перспективе, пишет FT. В первом случае — после поражения Киева Москва может попытаться использовать ослабленный Запад, полагает собеседник издания. Второй сценарий предполагает возможность Украины и Запада выстоять, после чего Россия будет применять «отвлекающие провокации, но не полноценное военное нападение — с десятками возможностей для гибридных атак».