На фоне улучшения положения российских сил в зоне боевых действий на Украине страны Балтии всерьез занялись укреплением своей обороноспособности, пишет газета The Financial Times (FT). Государства Восточной Европы готовятся к атаке со стороны России, которая, по их мнению, может напасть вскоре после завершения конфликта на Украине.
В статье FT под названием «Балансирование Балтики перед угрозой со стороны России» говорится, что уже сейчас страны Балтии активно укрепляют и модернизируют восточную границу НАТО с Россией.
От предполагаемого нападения Москвы выстраивается «новая оборонительная линия», включающая в себя сотни укрепленных бункеров, склады для хранения противотанковых препятствий, колючую проволоку и бетонные блоки, пишет издание. По данным газеты, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия также установили заборы на своих участках границы с Россией и Беларусью.
Более того, возможное избрание Дональда Трампа на пост президента США также станет для стран Балтии толчком к усилению обороны, отметил один из высокопоставленных представителей оборонного ведомства европейской страны в беседе с FT. По его словам, Латвия, Литва и Эстония не напуганы намерением Трампа в случае прихода к власти сократить финансовую и военную поддержку членов НАТО со стороны США.
«Мы не так уж и обеспокоены. Мы скорее рассматриваем это как возможность подтолкнуть Европу к увеличению расходов [на оборону]», — приводит слова чиновника издание.
По мнению премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, после прекращения боев на Украине Россия не сможет так легко остановиться, когда народ «вооружен и обучен». Иначе, считает она, экономическая модель Москвы, заточенная сейчас на производство вооружения и оборону страны, «рухнет».
Глава Комитета по иностранным делам латвийского парламента Рихард Колс считает, что президент России Владимир Путин мечтает «стать лидером, который действительно бросит вызов НАТО, и оно развалится».
«Лидеры стран Балтии, которые рассматривали поражение России на Украине как лучший способ обеспечить свою безопасность, теперь видят, что ход конфликта меняется в лучшую для Москвы сторону. Региональные лидеры рассматривают три балтийские страны как место, где воодушевившийся Путин может попытаться проверить единство и решимость альянса с помощью дестабилизирующих провокаций или даже прямого нападения», — говорится в статье FT.
Латвийский военный деятель Янис Кажоциньш видит два возможных сценария поведения России по отношению к странам НАТО в ближайшей перспективе, пишет FT. В первом случае — после поражения Киева Москва может попытаться использовать ослабленный Запад, полагает собеседник издания. Второй сценарий предполагает возможность Украины и Запада выстоять, после чего Россия будет применять «отвлекающие провокации, но не полноценное военное нападение — с десятками возможностей для гибридных атак».
- Бывший глава Белого дома и кандидат на должность нового президента США Дональд Трамп неоднократно высказывался о боевых действиях на Украине и своей возможности прекратить конфликт за считанные часы в случае своей победы на выборах. По его словам, если бы ему довелось руководить страной, то он бы не допустил бои между Россией и Украиной.
- В середине января Эстония, Латвия и Литва договорились построить «линию обороны» на границе с Россией и Белоруссией. Согласно решению, страны в ближайшие годы выстроят на своих границах оборонительную зону, которая будет состоять из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военной угрозы.
- В начале апреля президент Финляндии Александр Стубб в эфире телеканала CNN заявил, что единственным способом добиться мира в конфликте на Украине является продолжение боевых действий. По его мнению, сейчас не могут начаться мирные переговоры по завершению конфликта. При этом он отметил, что украинцы чувствуют усталость от затянувшихся боевых действий.