Израиль начал «самую сложную военную кампанию» в своей истории и поэтому он должен быть готов к «затяжной войне», заявил начальник штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. Он также отметил, что ЦАХАЛ «не может бездействовать перед лицом развивающихся угроз».

«Мы начали самую сложную кампанию в нашей истории, чтобы устранить угрозу такого масштаба, против такого врага, что мы должны быть готовы к длительной кампании», — заявил Замир в своем обращении к израильским военным.

Он отметил, что кампания против Ирана «еще не окончена»: «Нас ждут тяжелые дни». Глава Генштаба Израиля подчеркнул, что страна ведет «войну на многих фронтах», имея в виду, что конфликт в Газе тоже не завершен.

«Мы должны действовать на упреждение, чтобы устранить экзистенциальную угрозу», — подчеркнул Замир.

Как отмечает FT, сегодня главы МИД Ирана, Великобритании, Франции и Германии вели переговоры в Женеве о заключении соглашения по ядерной сделке с Тегераном.

Израиль обосновывает свои широкомасштабные удары по иранским объектам, которые начались неделю назад, стремлением предотвратить создание Ираном ядерного оружия. В свою очередь, Тегеран утверждает, что обогащение урана — это часть мирной программы по развитию энергетики.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны подготовили «всеобъемлющее предложение по переговорам» с иранской стороной. Он подчеркнул, что цель переговоров — достижение полного отказа от обогащения урана, что, по мнению представителей Ирана, является «красной линией».

Глава Франции также сообщил, что в ходе обсуждений будут рассматриваться вопросы, связанные с ограничением ракетной программы Ирана и финансированием организаций, которых Израиль считает террористическими.

Ранее Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп «в течение следующих двух недель» примет решение о том, вступит ли Вашингтон в конфликт Ирана и Израиля.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном, несмотря на израильские обстрелы. «Нам нечего обсуждать с Соединёнными Штатами, которые причастны к этим преступлениям», — подчеркнул он.

Однако он сказал, что Иран «готов выслушать» мнение европейцев и «принять участие в обсуждениях».

В 2015 году Франция, Германия и Великобритания подписали соглашение по ядерной программе с Ираном, от которого Трамп отказался в начале своего президентского срока.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по Ирану до полной ликвидации ядерной программы и ракетного арсенала Тегерана.

20 июня Армия обороны Израиля объявила об уничтожении более 35 объектов, где хранились ракеты и оборудование для их запуска, в Иране. В ответ Иран сообщил о нанесении ударов по территории Израиля.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает Тегеран в «борьбе за его законные интересы, в том числе в борьбе за его интересы по мирному атому».

При этом он добавил, что в Израиле проживает «почти 2 млн выходцев из Советского Союза и РФ»: «Это почти русскоговорящая страна сегодня».

Российский лидер подчеркнул, что Россия «учитывает этот фактор».

«Сейчас наши предложения [по урегулированию конфликта Ирана и Израиля] тоже обсуждаются. У нас контакты с нашими иранскими друзьями, они практически в ежедневном режиме происходят, так что посмотрим», — отметил глава государства.