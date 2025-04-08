Бывший главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что с 2022 года в немецком Висбадене работал американо-украинский оперативный штаб, где планировались военные операции Киева в конфликте с Россией. На своей странице в Facebook* он рассказал о процессе его создания.

«На прошлой неделе много говорили о Висбадене. Этот штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций по формированию потребностей для их реализации», — говорится в посте.

Существование такого штаба раскрыла в конце марта The New York Times (NYT), опубликовавшая большое расследование о том, что США изначально были вовлечены в конфликт вокруг Украины гораздо более широко и тесно, чем считалось до этого.

Как пояснил Залужный, после начала российской военной операции поставки вооружения от западных стран Украине «существенно возросли», и вместе с ними возникли новые «вызовы, связанные с его доставкой и ремонтом».

«Именно поэтому в апреле 2022 года мы создали центр по координации поставок военной помощи Украине. Он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте (Германия). Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене», — рассказал он.

В пригороде Штутгарта расположена штаб-квартира Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM), которая осуществляет ключевое командование американскими военными операциями в Европе. В Висбадене находится Управление Армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF).

По словам Залужного, летом 2022 года западные страны стали выражать сомнения в целесообразности поставок тех или иных видов вооружения и боеприпасов. Тогда «особенно остро встал вопрос» о том, чтобы создать «совместный с партнерами оперативный штаб» для оценки потребностей исходя из планирования операций.

«Тогда у нас и возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который анализировал бы спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребности. Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил второе дыхание», — рассказал Залужный.

По его оценке, эта площадка стала «отличным механизмом взаимодействия» в военном плане между Украиной и ее западными партнерами.

«В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы», — перечислил экс-главком ВСУ.

В расследовании NYT ранее говорилось, что американские военные и сотрудники ЦРУ в Висбадене среди прочего помогали планировать и поддерживать удары ВСУ по Крыму, разрабатывали стратегию украинского контрнаступления в 2022 году и в середине 2023-го, контролировали удары с использованием систем залпового огня HIMARS, а также передавали украинским военным точную информацию о целях для ударов.

Согласно материалу, в критические моменты такое партнерство было основой военных операций ВСУ. Однако в конце концов оно стало натянутым, а ход военных действий изменился «на фоне соперничества, обид и расхождений в задачах», писала газета.

В ходе расследования журналисты за год провели свыше 300 бесед с бывшими и действующими чиновниками, политиками, военными, представителями разведки Украины, США, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии, Турции и стран Балтии.

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