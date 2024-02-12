В США зафиксировали первый случай смерти человека от вируса аляскапокс (Alaskapox) из группы оспы. Насколько опасен этот вирус и доберется ли он до России, рассказал RTVI профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В конце января 2024 года на Аляске умер пожилой мужчина, зараженный вирусом аляскапокс. У него был иммунодефицит из-за длительного лечения от рака. Он жил один в лесной зоне полуострова Кенай и ухаживал за бездомным котом, который охотился на мелких грызунов. Пробы, взятые у кота, не обнаружили признаков вируса, но, как полагают врачи, заражение могло произойти через царапины. В заключении сказано, что иммунодефицит пациента, вероятно, способствовал тяжести заболевания.

Аляскапокс — что это за вирус

Этот вирус относится к ортопоксвирусам — это род семейства поксвирусов. Поксвирусы — это вирусы группы оспы. Самый главный вирус группы оспы, который мы знаем, — это вирус натуральной оспы. Он был ликвидирован в 1977 году благодаря вакцинации.

Есть еще несколько представителей этого рода ортопоксвирусов, который вызывает заболевание у человека:

вирус коровьей оспы;

вирус осповакцины;

вирус оспы обезьян.

Вирус оспы обезьян действительно вызвал в 2022 году довольно большую вспышку мирового значения, 80 тыс. людей в мире заболели и примерно одна десятая процента погибли. Что касается вируса коровьей оспы и вируса осповакцины, то они и не распространяются так, и вероятность гибели от этих вирусов чрезвычайно мала.

Аляскапокс прибавился к этим трем вирусам, патогенным для человека. Он был открыт в 2015 году, но это не значит, что он тогда и появился. Он мог существовать тысячелетия, просто не попадал вирусологам под руку. То есть это вирус новый для науки.

Насколько опасен аляскапокс

За последние девять лет с этим вирусом были обнаружены пять или шесть человек, и ни в одном случае вирус не распространялся широко. Поэтому, скорее всего, это малозаразный и малопатогенный вирус.

То, что больной [этим вирусом] человек сейчас умер, — это пожилой человек, который, видимо, болел разными болезнями, и насколько высок вклад аляскапокс-вируса в его заболевание, это совсем не ясно.

Скорее всего, речь идет о малопатогенном вирусе для человека, он вызывает в основном легкие заболевания. И он малоконтагиозный — его распространение незначительно, судя по тем случаям, которые есть. И судя по тому, что аляскапокс сильно людей не беспокоил, думаю, что и дальше примерно так же будет.

Как происходит заражение и ждать ли вирус в России

Этот вирус относится к категории американских поксвирусов — то есть тех, которые в основном характерны для американского континента.

Это связано с тем, что это вирусы животных (грызуны, белки, вот такие мелкие животные) — у них этот вирус может распространяться. Скорее всего, он и для них не очень патогенен. Это вирус животных, который на человека может переходить, но не дает ничего смертельно опасного.

От человека к человеку нет выраженной передачи. При тесном контакте, вероятно, он и может передаться, но если он передается, то с очень большим трудом, а может и не передаваться совсем.