Украина в ближайшее время получит дополнительные истребители-бомбардировщики F-16. Об этом сообщил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает ТАСС.

Генерал отметил, что на территории Украины уже находится “несколько” F-16 и они активно используются. Он также рассказал, что все пилоты истребителей — украинцы, которые прошли подготовку в различных местах: в Румынии, в Нидерландах, в штате Аризона.

«Еще больше пилотов находятся в процессе подготовки, я могу назвать вам их число на закрытой части слушаний. Они работают. Самолеты в строю, и они летают каждый день», — сказал военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Каволи уточнил, что ни один из переданных истребителей не поступил из Соединенных Штатов — их поставляют европейские союзники, в первую очередь Нидерланды и Дания.

Генерал также добавил, что украинские военные продолжают использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot.

F-16 — это легкий одномоторный сверхзвуковой многоцелевой истребитель четвертого поколения. Впервые он поступил в ВВС США в конце 1970-х годов, но в настоящее время ими больше не используется и производится в обновленных версиях только на экспорт.

США выдали разрешение на передачу истребителей в мае 2023 года после неоднократных просьб Киева и стран НАТО. Первые F-16 были доставлены на Украину летом 2024 года. Согласно сайту European Security & Defence, то, что начала получать от стран НАТО Украина, — это модернизированные самолеты F-16AM/BM, которые имеются как в одноместном, так и в двухместном вариантах.

В 2024 году Дания передала Украине шесть истребителей F-16, позднее датский премьер-министр Метте Фредериксен пообещала предоставить Киеву еще 13 самолетов. В начале декабря украинский президент Владимир Зеленский сообщил о прибывшей в страну второй партии F-16 от Дании. Число полученных истребителей не называлось.

Еще 24 истребителя Киев получил от Нидерландов. Министр обороны этой страны Рубен Брекелманс отмечал, что это первая партия истребителей, остальные будут направлены на Украину в ближайшие месяцы.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта сообщил, что его страна получила от западных партнеров еще несколько F-16. При этом он отказался приводить детали и назвать количество прибывших истребителей.