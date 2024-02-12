Ксения Собчак подаст в суд на телеканал НТВ из-за публикации двух фильмов о ней — «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни». В своем телеграм-канале журналистка сообщила, что подаст иск «о клевете и защите чести и достоинства», а также «за воровство материалов» из ее соцсетей и ютуб-канала.

Фильмы вышли в эфир НТВ 10 и 11 февраля в рамках программ «ЧП. Расследование» и «Новые русские сенсации». В описании к серии «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни» телеканал называет журналистку «попрыгуньей стрекозой с хорошими связями в ветвях законодательной власти», а публикации в ее телеграм-каналах — «игрой в якобы беспристрастную журналистику».

«Светские скандалы, привычные для “блондинки в шоколаде”, в последнее время сменились политическими. <…> Козыряя невежеством и политической близорукостью, Собчак утверждает, что отношения с Украиной испортила Москва. <…> Для Собчак и Крым — не наш. Русскую историю, население и территорию сподручнее обменять на благосклонность Запада», — говорится в описании к фильму.

Авторы опубликованных на НТВ роликов в том числе ссылаются на информацию, размещенную в одном из телеграм-каналов Собчак — «Осторожно, новости». В частности, НТВ упоминает пост о самолете Ил-76, который потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Телеканал утверждает, что при описании катастрофы Собчак «тщательно избегает слова теракт, возможно, чтобы не портить себе реноме за границей».

Кроме того, в фильме говорится о зарубежной недвижимости Собчак. Журналисты НТВ утверждают, что «Собчак подстелила себе соломки сразу в нескольких иностранных державах». «По некоторым данным, в ее распоряжении роскошная вилла на сказочном острове Бали в Индонезии и апартаменты площадью 120 квадратов в премиальном жилом комплексе в самом сердце Дубая. Кроме того, всегда под рукой новый израильский паспорт», — сказано в описании к одному из роликов.

Реакция Собчак

После выхода первого выпуска Ксения Собчак предположила, что «на канале не знают, что я не баллотируюсь в президенты и не собираю подписи, поэтому посвящать мне 30 минут отборнейших небылиц не имеет никакого смысла, но мне все равно ужасно приятно (и смешно). <…> Бинго было собрано, упомянули и вспомнили все».

Среди прочего, оба фильма журналистка назвала «отчаянной натяжкой совы на глобус» и подчеркнула, что «бесконечной подлостью» было «использовать против меня память о моем отце — [экс-мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке]».