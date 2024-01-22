Научная журналистка и популяризатор науки Ася Казанцева* сообщила об отъезде из России «до наступления лучших времен». Об этом она написала в своем фейсбуке (принадлежит Meta**).

Журналистка объяснила свой отъезд тем, что комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в публикации депутатом Андреем Луговым домашнего адреса Казанцевой*. Кроме того, у нее отменились лекции в Москве и Казани, «потому что очень уж большая пошла волна хейта во всякого рода прокремлевских пабликах и СМИ», говорится в посте.

Журналистка отметила, что из-за отмены лекций ей «становится довольно проблематично зарабатывать себе на жизнь». Кроме того, адвокат допустил вероятность возбуждения против Казанцевой* уголовного дела, а поскольку у нее есть маленькая дочь, «даже малый риск тюремного заключения малоприемлем», написала журналистка.

«Так что мы тут подумали-подумали, да и решили, что потусуюсь-ка я, действительно, пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен. <…> Я ― российский научный журналист, и как только ветер переменится и я снова смогу работать в России, я вернусь первым рейсом», — сообщила Казанцева*.

В декабре 2023 года книжный магазин «Читай-город» отменил презентацию новой книги Казанцевой* «Откуда берутся дети» c участием автора. В сети это объяснили тем, что получили «отклики» на мероприятие и «прислушались» к ним. В пресс-службе магазина заявили, что презентация отменена ради безопасности присутствующих и, «в первую очередь, автора» из-за угроз и риска провокаций.

В середине декабря депутат Андрей Луговой перепостил в своем телеграм-канале скриншоты с номером телефона и предполагаемыми адресами проживания Казанцевой*, а также скрины ее антивоенных постов. Луговой назвал журналистку «специально взращенным в иностранных университетах кадром» и «звеном агентурной сети на территории России».

Сама Казанцева* сообщила, что не живет ни по одному адресу, обнародованному Луговым. Однако после этого журналистка отменила презентацию своей новой книги с автограф-сессией.

18 января телеграм-канал Sota опубликовал ответ комиссии Госдумы по депутатской этике по поводу постов Лугового с адресами Казанцевой*. В документе за подписью председателя комиссии Валентины Терешковой говорится, что в сообщениях Лугового «не содержится призывов к противоправным действиям».

Комиссия также сослалась на статью 29 Конституции о свободе мысли и слова, в соответствии с которой «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым способом».

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов

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