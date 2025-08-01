Избранный польский президент Кароль Навроцкий потребовал от своего украинского коллеги Владимира Зеленского серьезнее отнестись к историческим претензиям Польши к Украине, пишет Euractiv. Портал увидел в этом «явное изменение тональности Варшавы в отношении Киева».

Первый телефонный разговор между политиками состоялся в преддверии официального вступления Навроцкого в должность президента Польши, запланированного на 6 августа. Важной темой беседы Навроцкого и Зеленского была историческая политика, сообщил представитель Института национальной памяти и будущий пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич.

«Навроцкий подчеркнул, что он является голосом народа, который требует изменения подхода Украины к важным и пока нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться. Избранный президент заявил, что исторические вопросы станут предметом дальнейших переговоров с президентом Украины», — написал Лескевич в X.

Вместе с тем будущий польский президент заверил своего украинского коллегу, что Польша продолжит поддерживать Украину в условиях ее военного конфликта с Россией. При этом, как отмечает Euractiv, «более жесткий» тон Навроцкого в ходе разговора с Зеленским «резко контрастировал» с тоном его предшественника Анджея Дуды.

Навроцкий — историк по образованию и выдвиженец на последних президентских выборах от крупнейшей польской оппозиционной консервативной партии «Право и справедливость» (PiS) — обещал своим избирателям занять более твердую позицию в отношении намерений Украины вступить в ЕС и НАТО, а также заняться решением исторических споров.

Характерный пример одного из них — это Волынская резня, устроенная украинскими националистами против тысяч волынских поляков в годы Второй мировой войны. В 2023 году Зеленский и Дуда вместе почтили память убитых поляков на мероприятии по случаю 80-летней годовщины трагедии.

Второй тур президентских выборов в Польше прошел 1 июня, по его итогам Кароль Навроцкий ненамного опередил своего конкурента — мэра Варшавы Рафала Тшасковского (50,89% против 49,11% голосов).

Ранее Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти Польши и музей Второй мировой войны в Гданьске. В России избранный президент Польши объявлен в розыск из-за обвинений в уничтожении памятников советским солдатам на территории республики.