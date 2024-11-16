Перспективы утверждения двух самых спорных кандидатов в кабинете Дональда Трампа оказались под угрозой из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Под сомнение поставлены назначение ведущего Fox News Пита Хегсета министром обороны и крайне правого конгрессмена из Флориды Мэтта Гетца генеральным прокурором.

Путь Хегсета к утверждению его кандидатуры в Сенате и без того осложнен опасениями по поводу его неопытности и крайних взглядов, но теперь стало известно, что полиция Калифорнии расследовала против него обвинение в сексуальном насилии в 2017 году.

Никаких обвинений выдвинуто не было. Но подозрения были достаточно серьезными, чтобы недавно назначенная главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз поговорила с Хегсетом после того, как узнала о них в среду вечером — на следующий день после его выдвижения. По данным издания Vanity Fair, которое первым сообщило об этой истории, с Хегсетом беседовали также адвокаты избранного президента.

Раскрытие этой информации усугубило спор вокруг Мэтта Гетца, крайне правого конгрессмена из Флориды, назначенного Трампом на пост генерального прокурора вопреки тому, что он два года являлся объектом расследования Минюста по подозрению в секс-торговле людьми. Его, в частности, подозревали в сексуальной связи с 17-летней девушкой. Тем не менее официальных обвинений против него так и не выдвинули.

Накануне, 15 ноября, сенаторы-республиканцы и демократы потребовали от комитета по этике Палаты представителей обнародовать отчет Минюста о поведении Гетца, который был подготовлен несмотря на то, что уголовное расследование завершилось без предъявления обвинений. Существование этого отчета может подорвать выдвижение генпрокурора, поскольку высокопоставленные сенаторы, включая члена юридического комитета республиканца из Техаса Джона Корнина, потребовали, чтобы документ был представлен на слушаниях по утверждению кандидатуры Гетца.

Расследование в отношении него было начато в 2021 году с целью выяснить, «мог ли конгрессмен совершать сексуальные проступки и/или употреблять запрещенные наркотики, распространять неподобающие изображения или видео в зале заседаний Палаты представителей, злоупотреблять документами, удостоверяющими личность, переводить средства избирательной кампании в личные целях и/или принимать взятки, неправомерные вознаграждения или недопустимые подарки в нарушение правил Палаты представителей, законов или других стандартов поведения».

Считается, что Трамп выбрал Гетца в качестве идеального кандидата для проведения тотальной чистки в Министерстве юстиции, на которое затаил обиду за то, что оно настаивало на проведении уголовных расследований его действий на первом президентском сроке. Хегсет тоже был выбран Трампом с целью провести чистку вооруженных сил, которые, как он сам неоднократно заявлял, развиваются в неправильном направлении.

Теперь же выдвижению Хегсета угрожает расследование 2017 года, начатое в связи с предполагаемым инцидентом в отеле и спа-центре Hyatt Regency в Монтерее (штат Калифорния), где проходила конференция женщин-республиканцев. Офис городского управляющего Монтерея подтвердил факт расследования, добавив, что предполагаемый инцидент произошел между полуночью 7 октября 2017 года и 07:00 следующего дня.

Как сообщает Vanity Fair, Хегсет якобы заявил Уайлз и юридической команде Трампа, что вступил в сексуальную связь по обоюдному согласию, и описал обвинение в свой адрес фразой: «Он сказал, она сказала», имея в виду слово обвинившей его женщины против его слова.

На сайте Vanity Fair также цитируется источник, который заявил, что кандидатуру Хегсета должным образом не проверили перед назначением. Представитель команды Трампа отверг это подозрение, заверив, что Хегсета проверяли, «но этот предполагаемый инцидент не всплыл».

Спор по этому поводу последовал за отдельными сообщениями о том, что стандартные проверки биографий со стороны ФБР в отношении некоторых из самых спорных кандидатов Трампа, призванные раскрыть прошлую преступную деятельность и другие потенциально дисквалифицирующие обязательства, были отменены.

Сексуальные скандалы вокруг кандидатов на посты глав Пентагона и Генпрокуратуры США перекликаются с прошлым самого Трампа. В 2023 году суд обязал его выплатить $83 млн в качестве компенсации ущерба писательнице Э. Джин Кэрролл — после того как присяжные в Нью-Йорке на гражданском процессе признали его ответственным за сексуальное насилие и клевету. Кэрролл утверждала, что Трамп изнасиловал ее в 1996 году, но сам он это отрицал.

Трампа едва не сняли с президентских выборов 2016 года из-за появившейся в соцсетях видеозаписи Access Hollywood, сделанной более десяти лет назад, на которой политик хвастался тем, что использовал свой статус знаменитости, чтобы хватать женщин за гениталии.

Обвинения в сексуальных домогательствах выдвигались и против Роберта Ф. Кеннеди-младшего, избранного Трампом на пост секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб. Бывшая няня его детей утверждала, что Кеннеди приставал к ней у себя дома в 1998 году. Кеннеди ответил на обвинение, статью о котором опубликовал Vanity Fair, заявив: «Я не церковный мальчик».