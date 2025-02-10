Первый вице-губернатор Новгородской области Александр Дронов стал основным кандидатом на пост главы региона вместо перешедшего в Минтранс Андрея Никитина. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По их словам, президент России Владимир Путин «с большой вероятностью» назначит Дронова врио губернатора. После отставки Никитина он исполняет обязанности главы региона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 10 февраля, что решение по врио губернатора Новгородской области пока не принято, но это произойдет «в самое ближайшее время». Досрочные выборы главы региона пройдут в сентябре.

Александр Дронов стал вице-губернатором Новгородской области в 2017 году, спустя год стал зампредом правительства региона, а в 2020-м ― первым вице-губернатором. Дронов окончил «школу губернаторов» ― программу кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

До прихода в правительство Новгородской области он работал в системе Федерального дорожного агентства, структурах правительства Москвы, региональных и федеральных органах управления дорожным хозяйством.

7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Новгородской области Андрея Никитина. Согласно документу, он ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

В тот же день стало известно, что Никитин назначен замминистра транспорта. По словам источника «Ведомостей», в Минтрансе Никитин будет заниматься развитием беспилотных авиационных систем в связке с Минобороны.