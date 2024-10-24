Предварительный размер ущерба бизнесу Курской области в результате вторжения ВСУ превысил 100 млрд рублей. Об этом заявил вице-губернатор региона Сергей Стародубцев на заседании рабочей группы по поддержке пострадавших предприятий.

«В августе мы столкнулись с очередным серьезным ударом. Предварительный размер ущерба в АПК [агропромышленном комплексе] превысил 100 млрд рублей, в промышленном комплексе и МСП [малое и среднее предпринимательство] — 17 млрд рублей», — сообщил Стародубцев.

Он назвал приоритетной задачей правительства Курской области проработать механизмы поддержки для восстановления производственных мощностей и создать условия для их дальнейшего развития.

В рабочую группу по поддержке пострадавших предприятий вошли руководители более 20 промышленных и сельскохозяйственных компаний, представители профильных министерств и ведомств региона.

На первой встрече группы участники обсудили компенсацию затрат работодателям из-за простоя, налоговые отсрочки, кадровые сложности предприятий и преимущества свободной экономической зоны.

В начале сентября глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничных районах в связи с боестолкновениями с ВСУ пострадало около ста предприятий, со 160 тыс. га не собран урожай. Из-за снижения объема производства сельхозпродукции региональный бюджет недополучит 1,4 млрд рублей. Кроме того, в области погибло 325 тыс. голов сельскохозяйственных животных.

Российские военные с начала августа отражают вторжение ВСУ в Курскую область. По данным Минобороны, за время боевых действий на этом направлении украинская сторона потеряла 25,9 тыс. военнослужащих. 14 октября замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные вернули под контроль около половины территории в Курской области.