Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным, по предварительной информации, пройдет в понедельник, 15 января. Об этом рассказала ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

«Мы планируем прощание на понедельник, оно пройдет в Малом театре. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, Юрий Мефодьевич хотел быть похороненным рядом с женой», — сказала собеседница агентства.

Соломин умер 11 января на 89-м году жизни. «Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», — сказал собеседник ТАСС.

Внучка Соломина рассказала RT, что он скончался во сне, и добавила, что рядом с актером была его дочь.

В пресс-службе Малого театра рассказали, что Соломин был выписан из больницы 10 января, ранее он перенес инсульт в легкой форме.

18 июня Юрию Соломину исполнилось 88 лет. В феврале 2021 года он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Тогда директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что артист переболел COVID-19 в легкой форме.

Всего на счету актера почти 60 фильмов и сериалов, он сыграл главные роли в таких фильмах как «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить», «Дерсу Узала», «Хождение по мукам» и «Адъютант его превосходительства». Соломин с 1988 года занимал должность художественного руководителя Государственного академического Малого театра России.