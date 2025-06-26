Москвичи одобрили проект реконструкции монорельсовой линии на северо-востоке столицы в круглогодичный зеленый парк на высоте — «за» высказались более 7о% участников голосования на портале «Активный гражданин». Работы стартуют уже 28 июня, сообщает московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Монорельс завершит работу 28 июня 2025 года в 08:00», — говорится в релизе дептранса.

Часть эстакады монорельса — от станции «Выставочный центр» до депо, включая станцию «ул. Сергея Эйзенштейна» — будет демонтирована. Как уточнили в дептрансе, это нужно, чтобы «вид на главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее».

Открыть парк планируется в 2027 году.

Всем сотрудникам монорельсовой системы после закрытия линии предложат новые рабочие места в других подразделениях московского транспорта, отмечается в сообщении.

В дептрансе пояснили, что монорельс, построенный больше 20 лет назад, «так и не стал полноценно выполнять транспортную функцию» и нуждается в капитальном ремонте. Его маршрут сегодня частично дублируют трамваи, автобусы и электробусы, а альтернативу монорельсовой линии составляют новые станции метро и Московского центрального кольца (МЦК).

О планах столичной мэрии закрыть монорельс из-за неэффективности стало известно в 2020 году. Тогда представитель метрополитена рассказал «Ведомостям», что на эксплуатацию линии городской бюджет тратит по 800 млн рублей в год, при этом проходы по карте «Тройка» показали, что лишь 39 пассажиров пользуются монорельсом на постоянной основе.

В этом году Российский университет транспорта (РУТ МИИТ) по результатам комплексного обследования признал техническое состояние московского монорельса ненадежным. Опираясь на этот вывод, НИИ «Мостранспроект» предложило переоборудовать его в пешеходную зеленую зону на шестиметровой высоте. В пример институт привел парки «Хай-Лайн» в Нью-Йорке и «Гудс-Лайн» в Сиднее, разбитые на месте железнодорожных линий, а также парк-эстакаду «Скайгарден» в Сеуле.

Как «частичку истории» в будущем парке планируют сохранить несколько вагонов. Всего он свяжет пять районов с населением более 300 тыс. человек. В один маршрут будут объединены пять парков — «Яуза», ВДНХ, «Останкино», Ботанический сад и Тимирязевский парк.

В начале июня московские власти запустили голосование, в котором приняли участие около 207 тыс. жителей столицы. Более 147 тыс. из них (71,14%) одобрили идею создания парка вместо монорельса. Около 17% высказались за его сохранение в нынешнем виде и почти 12% предоставили решать специалистам.