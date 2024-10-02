Основная версия смерти бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова — самоубийство, сообщили источники RTVI. Чиновник оставил предсмертную записку.

Как сообщили источники RTVI, следствие установило последовательность событий, которые происходили в последние часы жизни Завизенова. Вечером 1 октября тело мужчины обнаружили в коттедже в Подмосковье, в котором он проживал. Рядом лежал охотничий карабин. Как выяснили эксперты, из этого оружия был произведен один выстрел.

Судя по показаниям свидетелей, Константин Завизенов приехал домой около 8:00 мск 1 октября, погулял с собакой, а затем, сидя за столиком возле дома, несколько часов пил спиртные напитки. Никто из посторонних людей на участок не заходил. Примерно в 19:30 мск сын Завизенова услышал громкий хлопок и, выйдя из дома, обнаружил тело отца.

Следствие, как отмечают источники RTVI, практически не сомневается, что бывший министр ЛНР покончил жизнь самоубийством. Об этом, в числе прочего, говорит оставленная им предсмертная записка.

Константин Завизенов родился в 1974 году в Перми. В 1990-е годы он работал в химической и авиационной промышленности, а в первой половине 2000-х — в структурах Минэнерго России. С 2007 года занимал руководящие должности в ОАО «Интер РАО ЕЭС».

На министерский пост в ЛНР Завизенова назначили в августе 2022 года указом главы республики Леонида Пасечника. Менее чем через год, в июне 2023-го, Завизенова в правительстве региона сменил Денис Ярош.