Предварительной причиной гибели двоих участников трейл-забега в Хибинских горах Мурманской области стало переохлаждение, сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета (СК). Организатор мероприятия задержан.

«По уголовному делу трое потерпевших: двое скончались, одна местная жительница, тоже участница забега, находится в больнице. Предварительной причиной смерти двух участников стало переохлаждение», — сказал собеседник агентства.

Источник РИА Новости в экстренных службах Мурманской области ранее сказал, что причина гибели людей не связана с травмами. Телеграм-канал Mash одним из первых написал, что, предварительно, причиной смерти стало переохлаждение — люди бежали под мокрым снегом, при ветре больше 20 м/с и температуре около нуля.

Ранее в оперативных службах региона заявили ТАСС, что с задержанным организатором забега проводят следственные действия и решают вопрос о его статусе и возможной мере пресечения.

О гибели двух спортсменов «в результате сложных погодных условий» утром 6 июля сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что забег был организован частной компанией. В местном МЧС отчитались, что получили информацию о гибели двоих людей в 4:55 утра. В ведомстве добавили, что еще один человек пострадал, его доставили в Апатитско-Кировскую центральную районную больницу.

Позднее мурманское управление СК уточнило, что в ходе кросса с элементами горного бега погибли жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения. В Кировске, где было организовано мероприятие «Спортфест Хибины-2025», возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двоих человек (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание за это — 10 лет лишения свободы. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.

«Следы людей исчезали за час»

Забег был организован несмотря на то, что последние три дня в регионе прогнозировали плохую погоду, рассказала РИА Новости глава пресс-службы областного главка МЧС Дина Рыгина. По ее словам, организаторов предупреждали, что будет сильный ветер, дождь и снег.

«На протяжении последних трех суток прогнозировались неблагоприятные метеоявления в виде сильного дождя. Все дни Главное управление МЧС России по Мурманской области информировало население и рекомендовало воздержаться от прогулок и поездок. Но, несмотря на предупреждения, в Хибинском горном массиве дали старт пробегу», — заявила она.

Только после гибели людей гонку закрыли и привлекли спасателей для принудительной эвакуации участников, при этом сотрудники МЧС еще полдня проверяли все трассы, чтобы убедиться, что никто не остался в горах, сообщили в ведомстве. Как пояснили спасатели, когда в населенных пунктах идет дождь, в горах на высоте 600 м осадки превращаются в снег.

«На перевале была сильная метель, следы людей буквально за час исчезали совсем», — отметили в региональном МЧС.

В телеграм-канале «Спортфест Хибины» в 3:34 утра 6 июля появилась следующая публикация: «Час назад получили сообщения от участников о сложившейся экстремальной ситуации на единственном сохраненном перевале. На последнем пункте питания — Малый Вудъявр одному из участников стало плохо. Отправили медиков». Сообщений о погибших в канале нет. В 10:42 того же дня организаторы объявили об отмене всех запланированных дистанций и мероприятий и вскоре отчитались об эвакуации участников.