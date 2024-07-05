Президент Франции Эмманюэль Макрон почти две недели не появлялся на публике, пишет Politico. По словам источников издания, на прекращении агитационной программы французского лидера настояла партия «Возрождение», которую он возглавляет.

«Ему сказали прекратить [предвыборную кампанию]. И дело не в том, что он услышал нас сам, скорее, его заставили. Президент недооценил, насколько общественность была разочарована в нем», — заявил один из представителей партии.

Сторонник Макрона назвал этот процесс «необходимой демакронизацией». В правительстве, в свою очередь, добавили, что имидж французского лидера «износился». На падение его рейтинга указывают и проведенные в последние недели опросы. В связи с этим фотографии Макрона убрали из предвыборных листовок, пишет Politico.

Как отмечает издание, действующему президенту Франции текущая обстановка вряд ли кажется комфортной, поскольку он привык находиться в центре внимания. Несмотря на это, Макрон продолжает укреплять свое влияние: в последние дни он объявил о новых назначениях в полиции и силовых структурах, а также в армии, на флоте и в военно-воздушных силах страны.

Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала действия Макрона «организацией административного переворота». Из-за растущего возмущения президент прекратил перестановки, хотя ожидалось, что назначений будет еще больше, утверждает Politico.

Первый тур досрочных парламентских выборов прошел во Франции 30 июня. Первое место заняла ультраправая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы (29,25%), на втором месте разместилась коалиция левых «Новый народный фронт» (27,99%). Коалиция Макрона «Вместе за Республику» оказалась лишь третьей и набрала 20,04% голосов. Второй тур назначен на 7 июля.