Причиной пожара в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе был взрыв бытового газа, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным Baza, погибла 57-летняя уборщица, 13 человек пострадали.

Телеграм-канал уточняет, что большинство пострадавших — сотрудники ТЦ, посетителей не было. ТАСС при этом пишет о девяти пострадавших. В МЧС России рассказали, что сейчас горит третий этаж ТЦ «Алания Молл», пожар охватил 800 кв. м.

К месту происшествия выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он отметил, что на месте ЧП развернут оперштаб, работают правоохранители и спасательные службы, ведется поиск возможных пострадавших.

«Информация по пострадавшим: погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики», — сообщил Меняйло.

Shot пишет, что есть угроза обрушения здания ТЦ, пожарным удалось локализовать пожар на площади в 900 кв. м.