Подросток, который ворвался в школу №54 Курска с молотком, не планировал никого убивать, но намеревался устроить поджог. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова, которая присутствовала на допросе.

Листопадова уточнила, что 16-летний подросток — ученик 10 класса школы №40. Он воспитывается в полной семье и хорошо учится. Школьник заявил, что к произошедшему он готовился несколько дней: убивать никого не хотел, но планировал устроить поджог. Сообщников у него не было.

«Он общался с девушкой, поругался. <…> В совокупности все было — неразделенная любовь, которая, видимо, дала толчок», — сказала омбудсмен.

Листопадова отметила, что подросток «упоминал людей, которые расстреливали в школах в Шадринске, в Татарстане, знакомился с их жизнью», но не ориентировался «на их деятельность, на убийства».

Подросток ворвался в школу №54 около 8:00 10 января. С собой у него были молоток, ножи и жидкость для розжига. Несовершеннолетний смог беспрепятственно попасть в здание учебного заведения, затем «разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери». Все заняло не более двух минут.

Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации и через четыре минуты после этого на место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Подросток к тому моменту скрылся, но его задержали позднее на территории дачного массива СНТ «Мичуринец». Никто не пострадал, рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.

Возможные причины нападения

Хинштейн, как и Листопадова, указал на сложные отношения подростка с одной из учениц школы № 54. По словам врио губернатора, этот конфликт натолкнул школьника «на столь экстраординарный поступок». Ранее молодой человек в поле зрения психологов и полиции не попадал, добавил глава Курской области.

Телеграм-канал Baza писал, что школьник мог напасть на школу по заданию в «суицидальной игре». По данным канала, за час до нападения юноша оставил запись на странице в соцсетях «с упоминанием организации, пропагандирующей массовые убийства и деструктивные игры среди подростков».

Кроме того, подросток якобы отправил в школьный чат свой «план» на день, в котором указал «инвентарь» для нападения на учебное заведение. Также нападавший написал, что нисколько не сожалеет о содеянном и сообщил, что мечтал об этом с 7 класса, утверждает Baza.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело.