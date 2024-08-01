Причиной обрушения подъезда в пятиэтажном жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле стал взрыв газовоздушной смеси, не вызвавший последующего возгорания, сообщили RTVI в пресс-службе МЧС России.

«К месту вызова прибывают силы и средства пожарно-спасательных служб. Информации о пострадавших не поступало. Проводится эвакуация жильцов дома. Степень и характер повреждения строительных конструкций устанавливаются», — заявили в экстренном ведомстве.

По данным МЧС, в доме рухнули первый и второй подъезды. «Пожарно-спасательные подразделения приступили к разбору завалов. Из под завалов спасено три человека. К месту происшествия убыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области», — сообщили RTVI в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы передает, что в доме взорвался газовый баллон, разрушивший 15 квартир, и после этого произошло повторное обрушение.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал на место происшествия, поручив оказать спасателям всю необходимую помощь, организовать временное размещение эвакуированных жильцов и обеспечить медицинскую помощь пострадавшим. Предполагается, что глава региона проведет в Нижнем Тагиле заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее очевидцы рассказали, что перед обрушением подъезда слышали громкий хлопок, от которого в соседних домах вылетели оконные стекла. Под завалами оказались люди. Mash пишет, что оттуда вытащили двух новорожденных детей, в том числе трехмесячного ребенка. Кроме того, из-под завалов достали пенсионерку в состоянии средней степени тяжести.

«Состояние троих пострадавших, которых достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле — стабильное. Среди них двое детей. Поиски ещё двоих человек, в том числе ребёнка, продолжаются», — утверждает Shot.

По данным тагильских СМИ, последняя проверка системы газоснабжения в доме проводилась 19 июня. На сайте ГИС ЖКХ указано, что дом, где рухнул подъезд, был построен в 1970-х годах, и его износ оценивался не более чем в 30%. Здание обслуживала управляющая компания «Тагил-Сити».

В доме 80 жилых квартир и шесть подъездов, уточняет Е1. По данным издания, капремонт дома должны были провести в 2030-2032 годах — отремонтировать крышу, фасад, фундамент, подвал и коммуникации. Систему газоснабжения планировалось ремонтировать только в 2042-2044 годах.