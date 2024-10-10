Причиной пожара в многоэтажном доме на Большой Тульской улице в Москве, где были найдены тела двух человек, стала, по предварительным данным, неисправность электропроводки. Об этом сообщили пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства гибели двух человек в результате пожара на юге Москвы. Предварительно установлено, что 10 октября 2024 года произошло возгорание в квартире жилого дома, расположенного на улице Большой Тульской в городе Москве. После ликвидации возгорания в квартире обнаружены тела двух человек», — сказано в сообщении ведомства.

СК организовал доследственную проверку. На месте ЧП продолжается работа следователей, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

Пожар в квартире «дома-атомщиков» на Большой Тульской улице произошел утром 10 октября. Площадь возгорания составила 55 кв. метров, он потушен.

«Дом-корабль» в стиле постмодернизма архитекторов Владимира Балабана и Всеволода Воскресенского был построен в 1986 году. Длина здания составляет 400 метров, всего в нем 980 квартир. В январе 2024 года в «Доме-корабле» также произошел пожар на 11-м этаже. Жителей эвакуировали, поблизости частично перекрывали движение машин.

Также установление обстоятельство пожара контролирует Симоновская межрайонная прокуратура. «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте работу правоохранительных органов координирует и.о. межрайонного прокурора Илья Смольков», — сообщили в ведомстве.