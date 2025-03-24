Причиной пожара в торговом центре в Ростове-на-Дону стало короткое замыкание в вывеске на фасаде здания, сообщили в МЧС России.

«Загорание на кровле торгового центра полностью ликвидировано. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания», — сообщили в ведомстве.

Пожар в торговом центре на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону произошел рано утром 24 марта. Изначально его площадь оценивалась в 500 кв. м.

Позже в МЧС уточнили, что площадь пожара в ТЦ составила 300 кв. метров. Также на площади 800 кв. метром загорелась кровля соседнего здания, открытое горение ликвидировано.

В ведомстве отметили, что к тушению привлечены 100 человек, задействовано 29 единиц техники.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщал, что обошлось без пострадавших.

«В связи с тушением пожара перекрыто движение транспортных средств по пр. Буденновский на пересечении от ул. Горького по ул. Красноармейская», — добавил он.