Американский певец Сет Бинзер (Шифти Шеллшок), чья рэп-рок-группа Crazy Town прославилась благодаря хиту Butterfly 2001 года, умер в результате случайной передозировки наркотиков, сообщил менеджер его группы британской газете Guardian.

Менеджер Crazy Town Хоуи Хабберман сообщил, что музыкант непреднамеренно принял смертельную комбинацию фармацевтических препаратов и наркотиков. При этом судмедэксперт в Лос-Анджелесе пока не предоставил никаких подробностей о причине или характере смерти Бинзера.

«Мы подвели Шифти — люди вроде меня, которые позволили ему сделать это. Если бы мы добились успеха, он все еще был бы здесь, с нами», — заявил Хабберман в коротком интервью.

49-летний Бинзер был найден мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе 24 июня. Ранее он рассказал о своей борьбе с наркотической зависимостью в документальном фильме, снятом актером и режиссером Солейлом Мун Фраем.

«Это о его повседневной жизни и ежедневной борьбе с зависимостью», — сказал Хабберман о фильме, который на момент смерти Бинзера все еще не вышел.

В 2022 году в США, согласно статистике, от передозировки наркотиков скончались около 108 тысяч человек. По данным федерального правительства, в их число входят те, кто умер от употребления и нелегальных, и рецептурных препаратов.

Песня Butterfly вошла в дебютный альбом Crazy Town 1999 года — The Gift of Game. Выпущенный как сингл в 2000 году, этот трек поднялся на первое место в американских чартах в 2001 году и достиг третьего места в хит-парадах Великобритании.

Бинзер в интервью утверждал, что они с коллегами по группе не сомневались в блестящем будущем этой композиции, которая, по его словам, была «очень дружественной» для радиоэфира и «нравилась женской аудитории». При этом музыканты опасались, что Butterfly станет «определяющей» для группы. Эти опасения оправдались, потому что ее второй альбом — Darkhorse 2002 года — оказался и близко не таким успешным, а сам коллектив через некоторое время взял четырехлетнюю «паузу».

В качестве сольного артиста Бинзер записал вокал для сингла Пола Окенфолда Starry Eyed Surprise, который достиг шестого места в Великобритании и сумел приблизиться на одну позицию к топ-40 в США в 2002 году.

Впоследствии Crazy Town снова выступили вместе. Бинзер в конечном итоге переименовал группу в Crazy Town X. Помимо музыки, он стал известен благодаря участию в реалити-шоу канала VH1 Celebrity Rehab, где проходил курс реабилитации от наркотической зависимости. Он также принял участие в дополнительном шоу «Трезвый дом», где у него случился рецидив.

Среди публично задокументированных юридических проблем Бинцера был арест за вождение в нетрезвом виде в 2022 году. Хабберман описал музыканта как друга, который боролся с проблемами зависимости. Он сказал, что у покойного осталось трое детей.