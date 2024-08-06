Официальной причиной смерти пианиста Павла Кушнира в СИЗО Биробиджана указаны «дилатационная кардиомиопатия» и «застойная сердечная недостаточность», утверждает «Медиазона»* без ссылки на источник.

О смерти Кушнира стало известно в начале августа. Мать пианиста Ирина Левина в разговоре с «Медиазоной»* уточнила со слов следователя ФСБ, что Кушнир умер 28 июля «от голодовки».

Дилатационная кардиомиопатия ― группа заболеваний сердечной мышцы, при которых размеры желудочков расширяются, но теряют способность перекачивать достаточный объем крови, в результате чего развивается сердечная недостаточность.

По словам источника издания, который, как утверждается, видел музыканта незадолго до его смерти, Кушнир держал сухую голодовку два месяца ― «с первого дня, как он был арестован». Пианист с трудом ходил и «был вообще никакой», заявил собеседник «Медиазоны»*.

Следователь рассказал матери Кушнира, что в СИЗО ему ставил капельницы, но, по словам женщины, «видимо, этого оказалось недостаточно». Пианисту было 39 лет.

Кушнир держал голодовки и до задержания, рассказала изданию «Окно» подруга музыканта Ольга Шкрыгунова. По ее словам, первую голодовку он объявил в мае 2023 года в знак протеста против военных действий на Украине и держал ее 20 дней. Следующую голодовку он держал сто дней до марта 2024 года.

Друзья Кушнира выступают за проведение независимой экспертизы причин смерти пианиста, но его мать сказала «Окну», что хочет поскорее доставить его тело в Тамбов, где он родился. По словам Шкрыгуновой, его тело планируется кремировать в Хабаровске, а прах привезти в Тамбов.

Павел Кушнир окончил Московскую консерваторию им. Чайковского, был солистом Курской, Курганской и Биробиджанской областных филармоний. Его задержали в конце мае по делу о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за роликов на YouTube-канале. Издание «Вот так»* писало, что за время существования канала (с 2011 года) на него подписались пятеро пользователей.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов