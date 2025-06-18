Причиной смерти народной артистки России Натальи Теняковой, сыгравшей бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби», стала острая сердечная недостаточность, пишет телеграм-канал Shot.

По данным канала, актриса умерла ночью 18 июня во сне.

Тенякову похоронят на Троекуровском кладбище, утверждает Shot.

О смерти Теняковой утром 18 июня сообщили в МХТ имени Чехова. Актрисе было 80 лет. В театре смерть Теняковой назвали «фундаментальной» и «подкашивающей» потерей, а саму артистку — «столпом труппы Художественного театра» и «актрисой — природным явлением». Причина смерти в сообщении не называется, о дате прощания будет сообщено позже.

Телеграм-канал Mash отмечает, что в прошлом году Теняковой становилось плохо перед спектаклем «9 ряд. 10, 11 место» в МХТ им. Чехова. По информации канала, тогда у артистки поднялось давление, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась.

Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. В 1965 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Играла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького, Государственном академическом театра имени Моссовета. С 1988 года была актрисой МХТ им. Чехова.

С 1966 года Тенякова снималась в кино. Среди наиболее известных ее ролей — баба Шура в комедии «Любовь и голуби» и Евдокия Стольникова в детективном телесериале «Следствие ведут знатоки». В 1994 году была удостоена звания народной артистки России. Лауреат премии «Золотая Маска».

Муж Теняковой в фильме «Любовь и голуби» и в жизни народный артист Сергей Юрский умер в феврале 2019 года от остановки сердца после продолжительной болезни. Они прожили вместе почти 50 лет, у пары есть дочь.