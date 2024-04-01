Диспетчер железнодорожного переезда в Ярославской области, где в результате столкновения скорого поезда и пассажирского автобуса погибли семь человек, был пьян. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

«Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», — написал он.

Днем 1 апреля Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что, по предварительным данным, причиной смертельной аварии стала поломка автобуса.

По факту ДТП Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства инцидента, говорится в заявлении ведомства. Кроме того, назначены необходимые экспертизы.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прокурора Ярославской области Александра Лоренца сообщает об открытии уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По этой статье обвиняемому также грозит до семи лет лишения свободы. Прокуратура поставила ход и результаты расследования дела на особый контроль, отмечает издание.

По данным следствия, ДТП произошло днем 1 апреля на железнодорожном переезде «146 км» у села Берендеево Ярославской области. Скорый поезд «Архангельск — Москва» столкнулся с рейсовым автобусом, который следовал из села Бектышево в Переславль-Залесский. Водитель автобуса выехал на железнодорожные пути. Машинист поезда экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Согласно данным СК, в результате аварии погибли семь человек — водитель и шесть пассажиров автобуса, среди которых несовершеннолетняя девушка. До этого ТАСС со ссылкой на источники писал, что на месте скончались восемь человек. По информации пресс-службы Северной железной дороги, также пострадал машинист поезда.

В результате ДТП поезда в Ярославской области следуют с задержкой, сообщает пресс-служба Северной железной дороги. Кроме того, пассажиров состава, попавшего в аварию, пересадили на другие поезда. Согласно сообщению пресс-службы, пассажиров обеспечили питанием, а работники поездных бригад оказывают им необходимую помощь и содействие.