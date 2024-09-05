В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевых действиях принимают участие приблизительно 75 тысяч женщин — при общей численности войск около 1 млн человек, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина.

По его словам, в рядах Вооруженных сил России тоже есть женщины, но они, в отличие от служащих в украинских войсках, не участвуют в выполнении боевых задач.

«В рядах ВСУ сейчас около 75 тысяч женщин при общей численности армии около миллиона человек. Призыва при этом нет, женщин не мобилизуют, они идут добровольно. Должности у них разные: есть штабные, но есть и снайперы, операторы дронов, участницы боевых действий», — утверждает эксперт.

В российских войсках женщины, по его словам, чаще всего работают медиками и связистами — но не только. Есть среди них и обладательницы офицерских званий.

«Начали появляться летчицы, во флот женщины тоже идут, но они не связаны непосредственно с полем боя», — заверил Дандыкин.

Ранее сегодня появились сообщения о том, что в Курской области в плен якобы попали две женщины-военнослужащие из Вооруженных сил Украины, которые фиксировали на видео захват приграничных российских территорий. Одна из них сообщила, что проходила военную подготовку с иностранными инструкторами на Яворовском полигоне во Львовской области.

В 2021 году Минобороны Украины издало приказ № 313, расширивший список профессий, который регламентирует постановку женщин на воинский учет. Впоследствии в перечень внесли изменения, оставив 14 специальностей и семь смежных с ними профессий: в него входят медицинское дело, маркетинг, инженерия, пищевые технологии и журналистика.

«Каждая женщина, которая заканчивает учебное заведение по соответствующей специальности, получила какую-то специальность. По этой специальности, если она предусмотрена в приказе, она обязана явиться в территориальный центр комплектования для взятия на учет», — пояснял юрист ведомства Владимир Смилко, подчеркивая, что речь все же не идет о мобилизации.

В связи с этим в 2022 году спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал украинских женщин покинуть родину, чтобы не попасть под призыв в ряды ВСУ и не отправиться на фронт. По его словам, Запад заставляет Украину «воевать до последнего солдата», и украинки могут стать в этой борьбе «расходным материалом».