Причиной крушения самолета «Суперджет 100» (Sukhoi Superjet 100) в Коломенском районе Подмосковья мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

О том, что самолет мог рухнуть из-за «отказа двигателя, какой-то неисправности», рассказал источник ТАСС в оперативных службах. Вероятнее всего, причина «техническая», но будут проверены и другие версии, в том числе действия пилотов, добавил собеседник агентства.

«Суперджет 100» упал в пятницу, 12 июля, в Коломенском районе Подмосковья. На его борту находились три члена экипажа, все они погибли. Как сообщили в оперативных службах, самолет принадлежал «Газпрому», он совершал первый полет после планового ремонта и направлялся во Внуково.

По данным телеграм-канала Baza, самолет «Газпромавиа» взлетел с аэродрома в Луховицах в 14:52 и потерпел крушение через 7 минут. В 14:57 самолет летел на высоте 1,5 тыс. метров, но затем резко начал снижаться. В 14:58 высота была уже 1,3 тыс. метров, а в 14:59 борт за семь секунд потерял более 600 метров. В 14:59:28 его метка пропала с радара.

До авиакатастрофы борт два месяца находился на техническом обслуживании, пишет канал. По информации его источников, работы проводились с 6 мая по 12 июля.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, на заводе, где ремонтировался лайнер, проводятся следственные действия с изъятием документов, включая связанных с ремонтом. Также в рамках расследования назначена экспертиза образов топлива.

В Минпромторге подчеркнули, что разбившийся самолет не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet 100 New-95. Некоторые СМИ перепутали их, поскольку Superjet 100 New-95 как раз примерно в то же время совершал испытательный полет из Раменского в Жуковский.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что упавший самолет был выпущен в 2014 году и с 2015 года эксплуатировался только «Газпромавиа».

По данным «Осторожно, новости», погибший командир воздушного судна — 53-летний пилот Евгений Булавко — окончил Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, был женат и жил с семьей в Мытищах. Перед авиакатастрофой он увел борт от населенных пунктов — деревень Апраксино и Малое Карасево, пишет MSK1.RU.

Помимо Булавко, на борту находились 53-летний второй пилот Владислав Харламов и 44-летний бортпроводник Максим Лукманов.

Расследованием происшествия займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии специалистов Росавиации. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как отмечает Baza, в истории «Суперджета» это уже третья авиакатастрофа с погибшими: