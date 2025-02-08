Причиной пожара в пятиэтажном здании бывшего Электрозавода в Москве могла стать неисправность электропроводки или перегруз сети, пишет Mash. Версию о замыкании также озвучивает и «112». Официально власти это не комментировали.

UPD: Число обратившихся к медикам при пожаре на востоке Москвы возросло до 10 человек, госпитализированы пятеро, сообщает РИА Новости.

Из-за деревянных перекрытий огонь распространялся очень быстро, площадь пожара превысила 800 кв. м. Пожару присвоен четвертый ранг из пяти возможных.

По данным Baza, в общей сложности пострадали 13 человек, 147 — эвакуированы, 91 — спасен. ТАСС пишет, что очаг возгорания находился на втором этаже, огонь «быстро распространился по деревянным перекрытиям».

По информации МЧС, 80 человек удалось спасти, еще 120 эвакуировались самостоятельно. «Коммерсантъ» пишет о 90 спасенных.

ГСУ СК по Москве сообщает, что в результате проверки было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В ведомстве отметили, что уточняют количество пострадавших.

О пожаре в бывшем здании Электрозавода, где площади арендуют многие организации, включая студию танцев, роллердром и фотостудию, стало известно вечером 8 февраля. По данным Mash, люди оказались заблокированы в фотостудии Lion, где в это время фотографировались танцоры. В фотостудии «Москва» РБК сообщили, что пожар произошел во втором корпусе здания.

Mash пишет, что во время проверки в 2021 году было выявлено минимум 10 нарушений требований пожарной безопасности. Среди них:

помещения не в полном объеме оборудованы автоматическими средствами противопожарной защиты; не проводились работы по техобслуживанию и ремонту автоматических средств противопожарной защиты; не была верно обозначена на дверях категория взрывопожарной и пожарной опасности; не проводилась проверка качества огнезащитной обработки несущих металлических конструкций.



РЕН ТВ сообщает, что последние нарушения в здании были выявлены в 2021 году, проверка в 2024 году нарушений не зафиксировала. Для помощи в тушении пожара направлен пожарный поезд, сообщает пресс-служба столичной железной дороги.