Возможной причиной смерти 39-летней голливудской актрисы Мишель Трахтенберг могло стать отторжение ее организмом пересаженной печени. Об этом сообщает таблоид New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени в 2023 году. По данным издания, смерть актрисы не считается подозрительной. Актриса и журналистка Аманда де Кадене, дружившая с Трахтенберг, написала в соцсети, что она знала о высокой вероятности летального исхода.

«Я не буду делиться подробностями наших бесед за последние полгода, но ты знала, что вероятность смерти была высока, и я сожалею только о том, что исход был не лучшим», — написала де Кадене, обращаясь к покойной подруге.

Полиция Нью-Йорка 26 февраля прибыла к дому на Манхэттене, где жила Трахтенберг, после того, как в службу спасения поступил сигнал об остановке сердца у женщины. Тело актрисы около восьми утра обнаружила ее мать. Прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть Трахтенберг. По словам правоохранителей, точная причина случившегося будет известная после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В последние месяцы Трахтенберг публиковала фотографии в соцсетях, на которых выглядела изможденной, отмечает NYP. Это вызвало волну беспокойства среди ее поклонников, которые обратили внимание на резкое похудение актрисы и начали подозревать ее в употреблении наркотиков. В январе Трахтенберг отреагировала на комментарии фанатов, заявив, что она «счастлива и здорова».

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. В возрасте девяти лет она исполнила свою первую роль в сериале «Приключения Пита и Пита» на канале Nickelodeon. Известность пришла к актрисе благодаря роли Дон Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Позднее она сыграла в комедийном супергеройском фильме «Инспектор Гаджет», популярных комедиях «Евротур» и «Папе снова 17», биографической драме «Убийство Кеннеди», сериале «Сплетница».