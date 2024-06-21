Во время урагана в Москве 20 июня пострадали 35 человек, в том числе шесть детей, еще два человека погибли. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По уточненной информации, при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли», — сказал собеседник агентства.

Вечером 20 июня было известно о 18 госпитализированных после урагана и двух погибших. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения отмечали, что среди госпитализированных четыре ребенка, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Во время непогоды в Москве было повреждено более 300 автомобилей, свыше 700 деревьев упали от ветра, сообщил заммэра Петр Бирюков. Из-за урагана и опасности падения деревьев в Москве закрыли парки, зоопарк и фестивальные площадки. Столичный департамент торговли рекомендовал укрепить конструкции летних кафе и временно не использовать открытые веранды точек питания.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в июне в Москве еще пройдут дожди, но уже меньшей интенсивности.

«В июне сезон [дождей] закончился. Тем не менее дожди, правда, не такой интенсивности в июне в столице еще будут», — сказал Леус агентству ТАСС.

Июнь этого года в Москве стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в столице выпало уже 177,9 мм осадков. Предыдущий абсолютный максимум месячной июньской суммы осадков (173,6 мм) был зафиксирован в 1942 году, добавила Позднякова.