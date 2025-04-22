Прощание с художником-монументалистом, скульптором и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели, умершим от остановки сердца в возрасте 91 года, пройдет в среду 23 апреля в храме Христа Спасителя, а похоронят его 27 апреля в родном Тбилиси, рядом с могилой жены. Об этом сообщил РИА Новости его внук и вице-президент академии художеств Василий Церетели.

«Прощание планируется завтра. Я думаю, что это будет храм Христа Спасителя. Но как только все патриарх утвердит», — сказал он.

Как рассказал РБК помощник Зураба Церетели Сергей Шагулашвиили, похороны состоятся в воскресенье 27 апреля в Тбилиси, где родился скульптор. Его похоронят в Дидубийском пантеоне рядом с женой Инессой Андроникашвили, которая умерла в 1998 году.

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси (Грузинская ССР, ныне — Грузия). В 1990-х годах он вступил в конфликт с тогдашними властями страны, после чего переехал в Москву, а в 2003 году получил российский паспорт.

Церетели — автор более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства, его работы находятся во многих странах. Среди наиболее известных — памятник Петру I на Крымской набережной и монумент «Дружбы навеки» в Москве, «Счастье детям всего мира» (Брокпорт), «Добро побеждает зло» (Нью-Йорк), «Рождение нового человека» (Севилья), а также памятники Николаю Гоголю (Рим), Святителю Николаю Чудотворцу (Бари) и другие. Кроме того, Церетели изваял бюсты известных россиян для столичной Аллеи правителей.