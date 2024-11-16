Прощание с умершей на 85-м году жизни актрисой театра и кино Светланой Светличной состоится 20 ноября в 11:00 в Белом зале Дома кино в Москве, а похоронят ее на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза кинематографистов России.

В последнее время перед смертью актриса находилась в Первом московском хосписе, где и скончалась. Предположительно она была помещена туда в связи с онкологическим заболеванием, выявленным у нее около пяти месяцев назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга Светличной Павла Соседова.

Кинокритик Сусанна Альперина, которая одной из первых написала о смерти актрисы в своем телеграм-канале, назвала это событие «ожидаемым». СМИ ранее утверждали, что в июне Светличной диагностировали опухоль в нижней части черепа, но от операции она отказалась. Кроме того, у нее прогрессировала болезнь Альцгеймера, из-за которой актриса практически полностью потеряла память. По некоторым данным, в августе Светличной присвоили паллиативный статус, признав неизлечимо больной.

Отечественному зрителю Светлана Светличная больше всего запомнилась по роли роковой блондинки Анны Сергеевны в комедии «Бриллиантовая рука» 1968 года. Произнесенная ее героиней фраза «Не виноватая я, он сам пришел», по словам Альпериной, стала своего рода мемом.