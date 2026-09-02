Россия ежегодно экспортирует в Евросоюз рыбу и рыбную продукцию на сумму свыше $200 млн, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, комментируя недавнее намерение Еврокомиссии внести российскую продукцию из этой категории в 21-й санкционный список и последующий отказ от этой инициативы. Его комментарий приводит «Интерфакс».

По словам Шестакова, в случае возобновления ЕС планов о включении рыбной продукции в санкционный список, Москва может перенаправить поставки в другие страны.

«Рыбная продукция имеет большое значение для европейского рынка. Мы поставляем в Европу рыбы — это четвертая страна для нас с точки зрения экспорта — на сумму более $200 млн, и, конечно же, европейским потребителям будет достаточно сложно без российской продукции», — отметил он.

Руководитель Росрыболовства отметил, что европейский рынок важен для России, но при этом и «некритичен», поскольку РФ всегда может перенаправить поставляемые объемы в другие страны. Шестаков уточнил, что российская рыбная продукция экспортируется более чем в 90 государств.

«Для нас [введение санкций] не было бы критичным», — заверил он.

Комментируя возможное возвращение европейцев к идее «рыбных санкций», Шестаков подчеркнул, что в такой ситуации пострадают в первую очередь местные потребители и перерабатывающие предприятия.

В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России намерен ввести полный запрет на импорт ряда видов рыбной продукции, в том числе трески. По ее словам, этот сектор является «одним из последних крупных несанкционированных секторов». Позже ограничения на поставки российской рыбы были исключены из 21-го пакета санкций.

Россия способна дать симметричный ответ в случае введения санкций ЕС против рыбной продукции, говорил в беседе RTVI глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.