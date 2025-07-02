Самые опасные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) приехали из Израиля, заявил NEWS.ru боец СВО отряда спецназначения «Вихрь» Союза добровольцев Донбасса Александр Шорохов. При этом наиболее жестокими он назвал бойцов из «Грузинского национального легиона»*.

«В тех местах, где я был и что я точно знаю, зверствовал «Грузинский легион», поляки — то есть те, кто традиционно не испытывает любви к русским. Наибольшей квалификацией, насколько мне это известно, отличались израильские военные отпускники. Там и целые группы спецназа действовали, была и специальная авиадесантная служба [Великобритании], и американцы. Но, наверное, наиболее подготовленными были наемники из Израиля», — утверждает Шорохов.

В феврале Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Грузии Михаила Гогнадзе за участие в вооруженном конфликте на Украине в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК). Он воевал в составе «Грузинского национального легиона»*.

По версии следствия, Гогнадзе добровольно вступил в украинское военизированное формирование в качестве наемника. Мужчина прошел военную подготовку на тренировочной базе, затем «длительное время за материальное вознаграждение» участвовал в боевых действиях на стороне Украины.

По данным прокуратуры, грузин принимал участие в боевых действиях на территории ДНР до ноября 2024 года. За это время мужчина получил вознаграждение на сумму более 7,2 млн рублей.

Незадолго до вынесения заочного приговора Гогнадзе, в январе 2025 года, суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы еще одного гражданина Грузии — Николаса Берианидзе. Его признали виновным в наемничестве и посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК).

По данным суда, не позднее 2016 года Берианидзе приехал в Киев и вступил в ряды батальона «Азов»*, тем самым согласившись участвовать в качестве наемника в военных действиях против ДНР и ЛНР в составе ВСУ. В батальоне грузин выполнял обязанности инструктора.

С 24 февраля по 20 мая 2022 года Берианидзе служил в составе подразделений боевого охранения ВСУ на территории Мариуполя. По утверждению суда, 18 мая 2022 года наемник обнаружил рядом со своей позицией российских военнослужащих и открыл по ним огонь. В результате погибли три человека, Берианидзе был задержан российскими бойцами.

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