В России не хватает кадров в сельском хозяйстве, строительной сфере и общепите. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, определенные проблемы наблюдаются в разных отраслях российской экономики.

«Это специалисты трудовых профессий, высококвалифицированные специалисты. У нас нехватка кадров в сфере общепита, сельском хозяйстве, строительной сфере», — поделился Нилов.

Депутат отметил, что при трудоустройстве работодатели нередко сталкиваются с ситуацией, когда соискатель хочет выйти на работу, но не до конца понимает, что от него требуется. В таких случаях нужно подключать центры занятости, считает Нилов. В числе возможных мер парламентарий назвал стимулирование работников и выплату премий за каждого трудоустроенного сотрудника.

По мнению Нилова, в России сложилась «уникальная ситуация на рынке труда» — кадровые резервы есть, но их потенциал задействован не в полной мере, в связи с чем требуется «более серьезная синхронизация».

В начале апреля 2024 года доля российских компаний, испытывающих дефицит кадров, достигла 70%, следует из отчета Центробанка. По данным регулятора, в сравнении с серединой 2023 года усилилась нехватка как квалифицированных специалистов, так и низкоквалифицированных работников.

То, что российская экономика в ближайшие годы столкнется с дефицитом кадров, признал и президент России Владимир Путин. В апреле глава государства заявил, что страна будет испытывать высокую потребность в рабочей силе «с учетом демографических вызовов». «Это абсолютно точно. Это мы должны понимать, мы с этим будем жить в ближайшие годы», — подчеркнул Путин.