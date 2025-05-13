Предполагаемый приезд в Стамбул специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Кита Келлога во время вероятных переговоров между Россией и Украиной может быть обусловлен стремлением содействовать продуктивному характеру этой встречи. Их ключевой целью, вероятно, станет способствование конструктивному диалогу между сторонами. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился политолог Александр Асафов.

Он отметил, что точный состав участников делегаций от каждой стороны пока неизвестен, поэтому пока можно лишь строить догадки. Однако, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что без присутствия внешних наблюдателей, украинская делегация вряд ли проявит склонность к конструктивному диалогу, добавил эксперт.

«Так что и оклик Трампа из Вашингтона о том, что Украина должна воспользоваться предложением о переговорах, и внешний контроль над ситуацией могут принести результаты», — полагает Асафов.

По его мнению, список участников американской делегации, включающий Уиткоффа и Келлога, представляется достаточно взвешенным и учитывающим интересы обеих сторон. Политолог считает, что такой состав может быть приемлем как для России, так и для Украины, поскольку отражает компромиссный подход.

«Уиткофф и Келлог занимают разные позиции, что очевидно, исходя из их прошлого опыта вовлечения в переговорные треки. Вероятно, состав могут определить именно исходя из таких аргументов», — сказал эксперт.

Ранее о том, что Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул для участия в возможных переговорах по российско-украинскому конфликту 15 мая, сообщило Reuters со ссылкой на источники. По данным CNN, на встрече они выступят в качестве наблюдателей.

При этом вопрос о поездке в Стамбул Трампа остается открытым. По словам высокопоставленного представителя Белого дома, это зависит от того, будет ли присутствовать на переговорах российский лидер Владимир Путин.

Трамп ранее высказался о своем возможном участии в переговорах, которые планируется провести в Турции, в ходе встречи с журналистами в Белом доме перед поездкой в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

«У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы все-таки полететь туда. Есть такая возможность, я думаю, если что-то случится, но нам нужно довести это до конца», — сказал он.

Американский лидер также призвал не «недооценивать» встречу 15 мая в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, провел обсуждение возможных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который назвал предложение о переговорах новым «окном возможностей».