Школьный учитель физкультуры и химии из Чечни Мансур Жабраилов, который называл Иисуса Христа «греческим гуманоидом», извинился перед православными христианами. Ранее на этой неделе стало известно, что в конце сентября Жабраилов был задержан и уволен с занимаемой должности.

«Я сейчас осознаю, что был не прав не только с точки зрения закона, но и с точки зрения религии», — сказал Жабраилов (видеообращение опубликовал телеканал «Грозный»).

По его словам, в Чечне недопустимо оскорбление религий или «принижение» верующих, исповедующих ту или иную религию.

«Приношу свои извинения перед православными христианами нашей страны, которых задели мои слова. В первую очередь, религия ислам запрещает нам оскорблять чужие религии», — сказал Жабраилов.

Он выразил готовность «понести полную ответственность» за свои высказывания. «Из-за каких-то провокаторов, на которых я повелся и которые оскорбляли мою религию, <…> я не могу и не мог оскорблять христианство в целом», — добавил он.

В понедельник, 7 октября, чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал о задержании Жабраилова в двадцатых числах сентября в связи с его «провокационными» публикациями. По словам Дудаева, Жабраилов был уволен из системы образования и получит «самое строгое наказание в рамках закона».

Центр по противодействию экстремизму с 23 сентября проводит «весь перечень необходимых следственных действий» в связи с высказываниями Жабраилова, отметил Дудаев.

Мансур Жабраилов в своих соцсетях негативно высказывался о христианстве, называя Иисуса Христа «греческим гуманоидом», а христиан — «троебожниками» и «адептами христианской помойки». В одном из постов он заявил, что его высказывания представляют собой «ответ на существующую исламофобию, а не стремление кого-то оскорблять».

На историю вокруг Жабраилова 6 октября обратил внимание ведущий «Соловьев Live» Роман Голованов, который сделал репост публикации, где говорилось об отсутствии должной реакции на эту ситуацию со стороны правоохранителей.

Дудаев после этого назвал Голованова «якобы патриотом нашей страны» и обвинил его в распространении «клеветы, неправды, необъективной информации». «Соответствующая реакция правоохранительных органов последовала незамедлительно. <…> Пока у нас есть вот такие Головановы, нам никакие внешние враги со стороны не нужны», — сказал чеченский министр.

Он посоветовал Голованову «направить свою энергию и время» на противодействие националистическим объединениям.