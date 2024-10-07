Школьного учителя физкультуры и химии из Чечни Мансура Жабраилова уволили и задержали в конце сентября в связи с его «провокационными» публикациями по поводу христианства, сообщил 7 октября министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале.

По его словам, по факту провокационных высказываний Жабраилова задержали в двадцатых числах сентября, «Его провокационные высказывания пресечены, этот человек уволен из системы образования», — добавил министр.

С 23 сентября Центр по противодействию экстремизму проводит «весь перечень необходимых следственных действий» в связи с высказываниями Жабраилова, рассказал Дудаев.

«Его публикации провокационные, противоправные, оскорбительные направлены в Ставрополь на религиоведческую экспертизу», — уточнил министр.

Дудаев выразил уверенность в том, что Жабраилов получит «самое строгое наказание в рамках закона». Министр отметил, что вопросы межнационального и межконфессионального мира в Чечне держатся под личным контролем главы республики Рамзана Кадырова.

«Оскорблять религиозные чувства в Чеченской Республике не разрешается — это установка принципиальная Рамзана Ахматовича Кадырова», — подчеркнул Дудаев.

Мансур Жабраилов в публикациях в своих соцсетях негативно высказывался по поводу христианства, называл Иисуса Христа «греческим гуманоидом», а христиан — «троебожниками» и «адептами христианской помойки». В одном из постов он заявил, что его высказывания представляют собой «ответ на существующую исламофобию, а не стремление кого-то оскорблять».

В своем видеообращении Дудаев прокомментировал публикацию журналиста «Соловьев Live» Романа Голованова, которого министр назвал «якобы патриотом нашей страны». Речь идет о посте от 6 октября, в котором утверждается, что ситуация вокруг Мансурова «никакой реакции со стороны правоохранителей не получила».

«Ты <…> распространил клевету, неправду, необъективную информацию. Соответствующая реакция правоохранительных органов последовала незамедлительно. Провокационная деятельность данного жителя республики пресечена. <…> Пока у нас есть вот такие Головановы, нам никакие внешние враги со стороны не нужны. <…> Если в твой адрес от нас не поступило какое-то сообщение факсом, что мы отреагировали и по закону этот человек несет ответственность, это не означает, что правоохранители оставили этот инцидент без необходимой реакции», — обратился чеченский министр к журналисту.

Дудаев посоветовал Голованову «направить свою энергию и время» на работу с националистическими объединениями. Министр уточнил, что он имеет в виду в том числе «деятельность, в ходе которой по национальному признаку нарушаются права жителей многих регионов Северного Кавказа».