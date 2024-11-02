Концерты группы «Алиса» с презентацией альбома «Гойда» в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске было решено отменить из-за низких продаж билетов. Об этом сообщается в телеграм-канале коллектива Константина Кинчева.

«Да, уважаемые, дела обстоят именно так. Смеем предположить, что мероприятия типа “хиты, лучшее, любимое…” и т.д. прокатили бы у вас с бОльшим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная “Гойда”. В прямом и переносном… Не хотите — не надо», — говорится в тексте сообщения.

Музыканты сообщили, что концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске переносятся на апрель 2025 года, однако выразили сомнение в том, что эти мероприятия состоятся.

«Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», — пояснили они.

Коллектив признался, что мог бы «ограничиться презентациями в Москве и Санкт-Петербурге», однако в таком случае его участникам пришлось бы «отбиваться от вопросов» о том, почему они не посещают другие города.

«Едешь в город N — билеты не продаются. Короче, думайте. И мы подумаем. Мы вместе, так сказать…», — заключили они.

В 2022 году лидер «Алисы» поддержал российскую армию, заявив, что молится «за Христово воинство». Кинчев выразил мнение, что военные действия на Украине — это «по сути гражданская война, где одни полностью легли за печеньки и трусики под англосаксонскую разводку, другие же отстаивают свою тысячелетнюю историю и свой суверенный путь под Покровом Пресвятой Богородицы».

«Такой плевок получили»

После заявления группы региональные издания «Екатеринбург онлайн», «Пермь онлайн» и «Новосибирск онлайн» написали, что музыканты «обиделись» на своих слушателей.

«Я сдала билеты… После такой подачи что-то в апреле уже не тянет на концерт. Подумаю, идти или нет… Я не знаю, кто составлял этот текст, но неплохо было бы извиниться перед фанатами группы. Люди, купившие билеты на концерт, ждали, надеялись, и такой плевок получили… А ведь и приезжих много», — приводит слова одной из поклонниц группы «Новосибирск онлайн».

Издание обратило внимание, что некоторые слушатели согласились с позицией группы, однако дали неоднозначную оценку самому альбому.

«Сильно сказано! Кинчева можно понять, все стоит денег: отели, поезда, аппаратура, музыканты. Но и Кинчеву стоит задуматься, почему это происходит. Лично мне альбом “Гойда” в уши не зашел. Хотя я очень сильно обожаю “Алису”. Я просто вырос на их песнях», — отметил один из пользователей соцсетей.

В то же время «Екатеринбург онлайн» пишет, что за несколько дней до выступления 8 ноября оставались только билеты по цене от 5,5 тыс. рублей. «Пермь онлайн» со ссылкой на одну из читательниц отмечает, что в преддверии концерта невозможно было приобрести билет на танцпол, так как «их просто не было».

Екатеринбургское издание «Вечерние ведомости» также обратило внимание на то, что билеты на концерты в городе «продавались неплохо», так как их покупали жители Челябинской и Тюменской областей, однако сама площадка, где должно было проходить мероприятие, «была не очень большая». В то же время заполнить крупные залы в Перми и Новосибирске «уже шансов не было», пишут «Вечерние ведомости».

Ранее сообщалось об отмене концертов певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в городах Урала, которую местные СМИ объяснили низким спросом на билеты. Директор артиста Антон Коробков-Землянский заявил, что причины отмены носят технический характер.