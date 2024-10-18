Устроенный КНДР подрыв ведущих в Южную Корею железных дорог — это символический шаг, потому что уничтожен небольшой и легко восстанавливаемый участок полотна, пояснил RTVI ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким. По его словам, так Пхеньян продемонстрировал Сеулу свой отказ от идеи возможного объединения.

Ким напомнил, что в 2023 году лидер КНДР Ким Чен Ын официально заявил, что объединение двух Корей невозможно, — вопреки словам своего отца и деда, которые это допускали:

«Многие корейцы об этом мечтали, потому что предполагалось, что одна нация расколота на две части, да и тот же Вьетнам объединился. Но Ким Чен Ын в прошлом году набрался храбрости и сказал: “Вы не наши соотечественники, мы не считаем вас за единокровных братьев”».

До этого выступления лидеры двух Корей при встречах использовали выражение «внутринациональные отношения», но после речи Ким Чен Ына оно утратило силу, поскольку стало очевидно, что «отношения уже враждебные, и разговоров об объединении быть не может».

«Это очень смелое заявление. Похожее по уровню было сделано, например, Иосифом Сталиным, когда он заявил, что ставка на мировую революцию не сработала и поэтому мы будем строить социализм в отдельно взятой стране. Это тоже было очень важное политическое и идеологическое решение», — сравнил востоковед.

По его оценке, КНДР и Южная Корея «уже прошли точку невозврата» и сейчас представляют собой «две разные нации, две разные культуры, две разные идеологии». Тем не менее, считает Ким, для публичной констатации этого факта «нужно быть очень смелым» — как северокорейский лидер, который по сути призвал Сеул вместо разговоров об объединении начать выстраивать межгосударственные отношения.

«А Южная Корея не хочет этого, потому что у них в Конституции записано, что территорией Республики Корея является весь полуостров со связанными с ним островами. А в Конституции Северной Кореи таких слов нет», — напомнил собеседник RTVI.

Ким напомнил, что при вступлении в ООН Южная Корея подписалась под уставом, обязавшим ее уважать территориальную целостность и неприкосновенность границ других стран. Соответственно, рассуждает эксперт, она должна признать суверенитет КНДР и отсутствие своих претензий на ее территории.

Подрыв железной дороги между двумя Кореями, по словам Кима, как раз призван донести до Сеула, что «не надо пытаться соваться» к Пхеньяну, но никакой угрозы в этом символическом послании нет.

«У Северной Кореи сейчас тысячи танков. Если бы они хотели воевать, то зачем взрывать дороги? Это все говорит о том, что они не собираются направлять свои войска на территорию Южной Кореи, а наоборот, защищаются от возможного вторжения с ее стороны», — уверен востоковед.

Ким напомнил, что США и Южная Корея проводят десятки совместных учений, а в КНДР «с конца 50-х XX века никаких учений с участием иностранных войск не было», а военные расходы Северной Кореи в 14 раз меньше соседских (около $3,5 млн и более $50 млн в год соответственно).

Однако, несмотря на эту разницу, КНДР смогла создать собственный ядерный щит, подчеркнул эксперт. Он убежден, что без санкций республика могла бы «завалить весь наш Дальний Восток» изделиями своей легкой промышленности — и России бы «это было выгодно, потому что было бы дешево», отметил ученый.