Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия и базу по производству ядерных материалов для атомного оружия. Он распорядился увеличить выпуск этих материалов, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Ким Чен Ын осмотрел производство боеголовок для ядерного оружия и поручил увеличить количество центрифуг для обогащения урана. Он пояснил, что для наращивания арсенала «в геометрической прогрессии» нужно «не останавливаться на достижениях, которых мы достигли на данный момент».

По словам северокорейского лидера, в последнее время «ядерные угрозы со стороны американских империалистов и их сателлитов становятся более откровенными» и «выходят за опасные пределы». Ким Чен Ын также призвал «заняться вопросами безопасности», чтобы иметь возможность «ответить» Вашингтону. Глава государства уверен в необходимости «реагировать на ядерные угрозы».

«В борьбе за постоянное сохранение нашей позиции и ее улучшение до высокого уровня мы должны продвигаться вперед с большей скоростью и уверенностью», — сказал лидер КНДР.

В конце декабря 2023 года Ким Чен Ын приказал армии и военной промышленности страны ускорить подготовку к войне, сославшись на якобы «происки» США. Как писал ЦТАК, лидер Северной Кореи поставил «боевые задачи перед Народной Армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению усовершенствования подготовки к войне».

Также он говорил, что КНДР без колебаний нанесет ядерный удар, если враг «спровоцирует ее ядерным оружием».