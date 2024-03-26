Съезд депутатов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), который в конце февраля попросил Москву о помощи «в условиях усиления давления Молдовы», не собирался обращаться с просьбой о вхождении в состав России. Об этом глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сказал в специальном интервью RTVI.

«Естественно, цели были другие, и они отразились в тех документах, которые были приняты — в резолюции, в декларации, в тех обращениях, которые по итогам съезда были направлены», — заявил Виталий Игнатьев.

Вокруг Приднестровья созданы «иллюзии, определенные мифы», против республики ведется «гибридная информационная война», утверждает Игнатьев. «Кампания по очернению либо дезинформации» была нацелена на то, чтобы сорвать съезд депутатов, добавил он.

На уточняющий вопрос о том, планировалось ли обращаться к России с просьбой о включении республики в ее состав, Игнатьев ответил: «Повторюсь, это нарратив не наш, это чужие тезисы, которые даже повторять нет смысла».

Он также заявил, что на референдуме в 2006 году население ПМР высказалось «за независимое развитие и последующее свободное присоединение к России».

«Последующее свободное присоединение — это как опциональная возможность», — уточнил Виталий Игнатьев.

28 февраля 2024 года съезд приднестровских депутатов всех уровней обратился к России за помощью по защите непризнанной республики «в условиях усиления давления Молдовы». В резолюции говорилось, что в Приднестровье живут 220 тысяч российских граждан, и у Москвы есть «уникальный положительный опыт» миротворческой деятельности на Днестре, «статус гаранта и посредника в переговорном процессе».

Председатель Верховного совета ПМР Александр Коршунов заявил, что участники съезда обращаются ко всем партнерам и международным структурам, «которые имеют влияние на должностных лиц Молдовы, с требованием заставить их отказаться от политики экономического удушения Приднестровья».

Позже Игнатьев сказал, что власти ПМР в первую очередь ждут от России дипломатической поддержки в урегулировании отношений с Кишиневом.