Многие западные страны ждут окончания конфликта на Украине, чтобы возобновить бизнес с Россией. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat News.

«Мы не должны обманывать себя — многие сегодня ожидают окончания этой войны, чтобы вернуться обратно к бизнесу с Россией, открыто и без стыда», — заявил он (цитата по ТАСС).

В то же время Дуда отметил, что позиция Варшавы относительно украинского конфликта не изменилась и она по-прежнему поддерживает Киев. Дуда выразил уверенность, что Россия «должна проиграть эту войну», иначе российские войска попытаются «напасть на другие страны».

По мнению польского лидера, Киев должен вернуть все утраченные с 2014 года территории, включая Крым. Дуда заявил, что «требует полного восстановления международного права Украины» и возвращения ей контроля над «признанными во всем мире территориями».

После начала боевых действий на Украине в 2022 году многие зарубежные компании, преимущественно западные, остановили торговлю и любое сотрудничество с Россией. В итоге объем двусторонней торговли России с Евросоюзом (ЕС) в 2023 году сократился почти на 65% по сравнению с 2021 годом, а за первые четыре месяца 2024-го — почти на 40% по сравнению с показателями прошлого года.

Однако уже в июле 2024 года, согласно статистике Евростата, товарооборот Москвы и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года и даже превысил €6 млрд.

В середине сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто признался, что на самом деле многие европейские компании продолжают торговать с Россией, но делают это тайно. По его словам, многие страны находят для этого обходные пути и отрицают прямое сотрудничество, в то время как Будапешт открыто взаимодействует с Москвой.